Espargaró eenzame strijder tegen Ducati-overmacht: “Ze hebben iets extra’s”

Aleix Espargaró pakte op zinderende wijze met een ronderecord de pole-position voor de MotoGP-races op Silverstone. In zowel de sprintrace als de Grand Prix kwam de Aprilia-man al snel tot de conclusie dat er weinig te beginnen viel tegen de oppermachtige Ducati’s. Hij zakte met de RS-GP bij de start terug tot de vierde plaats, achter drie rijders op de Ducati GP24. Uiteindelijk viel hij ook terug achter de GP23’s van Marc Márquez en Fabio di Giannantonio, om bijna tien seconden achter winnaar Enea Bastianini als zesde te finishen.

Espargaró was de enige niet-Ducati in de top-acht. Dat duidt volgens hem niet op de tekortkomingen van Aprilia, maar vooral op de overmacht van het merk uit Borgo Panigale: “Net als in Barcelona waarschuwde ik op vrijdag al dat we het racemanagement moeten verbeteren, want Ducati heeft sinds vorig jaar een enorme stap gemaakt. Deze race was een kopie van Barcelona: negen seconden achter de winnaar nadat ik met een baanrecord de pole had gepakt. Ducati heeft nog iets achter de hand. Ze rijden heel soepel en dat maakt op zondag het verschil. Ze hebben altijd iets extra’s op zondag. Ik vernachel mijn band wanneer ik probeer hun snelheid te volgen. De uitslag van Silverstone spreekt voor zich. Het was één Aprilia tegen de Ducati’s. Meer valt er niet over te zeggen.”

"Een van de beste dagen uit mijn carrière"

Espargaró koos als een van de twee rijders op de grid voor de harde voorband. Dat leidde tot speculatie of zijn bandenkeuze de reden was voor zijn terugzakken, maar hij legt zelf uit dat dat niet het geval was: “Dit was een van de beste dagen uit mijn carrière. We hebben risico’s genomen. We noteerden achter Jorge [Martín] en Pecco [Bagnaia] een ronderecord, maar er komt een punt waarop je niet meer kunt doen. We moeten dus verbeteren. Ik heb alles geprobeerd om het verschil zo klein mogelijk te houden, maar de waarheid is dat dat behoorlijk frustrerend is. Het is niet netjes om te zeggen, maar veel rijders die in de kopgroep eindigden waren behoorlijk wat langzamer dan wij waren. Ducati heeft echter een grote stap gezet qua bandenmanagement.”