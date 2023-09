Espargaro domineert sprintrace: P2 in kwalificatie voelde als verliezen

Het MotoGP-raceweekend in Catalonië begon vrijdag al uitstekend voor Aleix Espargaro door in beide trainingen de snelste tijd op de klokken te zetten. In de tweede sessie dwong hij directe plaatsing voor Q2 af door een ronderecord te rijden, maar hij zou desondanks toch naast pole-position grijpen. Die ging zaterdagochtend naar Francesco Bagnaia, die het ronderecord nog verder aanscherpte en Espargaro naar de tweede stek verwees. In de sprintrace stond er echter geen maat op de coureur die op zes kilometer van het Circuit de Barcelona-Catalunya in Granollers opgroeide. De fabriekscoureur van Aprilia rekende in een rechtstreeks duel af met Bagnaia om zijn eerste sprintoverwinning te boeken.

Het leidde tot grote vreugde bij Espargaro, die voor de start echter boos was na het mislopen van de pole. "Het was een heel bijzonder gevoel toen ik over de finish kwam, ook al was het slechts een sprintrace", vertelt hij na afloop van de korte zaterdagse race. "Vanochtend was echter ietwat bitter omdat ik de tweede tijd reed. Dat is geweldig voor beide races, maar het voelde alsof ik verloren had. Ik gaf alles, maar Pecco was beter. Hij was geweldig en reed een ronderecord. Ik was een beetje boos, dus ik begon met veel toewijding aan de sprintrace. In de eerste twee ronden schrok ik een beetje, want het niveau van Pecco was op dat moment heel hoog. Lage 1.39-ers is een sterke pace, het was niet mijn plan om op die rondetijden te vertrekken. Toen hij ermee begon, dacht ik 'laten we spelen en kijken wie sneller is, wie als eerste zijn achterband aan gort rijdt'."

In de zevende ronde plaatste Espargaro zijn beslissende aanval op Bagnaia door hem op de remmen te verschalken richting bocht 1. Bij die actie miste hij echter wel bijna de bocht. "Ik voelde dat ik iets beter was in het midden van de bocht, dat ik iets meer snelheid kon meenemen en iets betere tractie had. Maar in het afremmen van de motor is hij de koning. We zagen in Oostenrijk dat hij heel moeilijk te passeren is", vervolgde de Spanjaard. "Vandaag voelde ik echter dat ik sterk was. Nooit eerder won ik met een voorsprong, beide keren hiervoor moest ik in het laatste deel van de race nog inhalen. Daarom zei ik tegen mezelf dat er niet veel momenten als deze zijn. Ik probeerde hem te pakken, maar het was moeilijk. Ik begon heel laat te remmen voor de eerste bocht en blokkeerde het voorwiel. Daardoor kon ik niet insturen, want hij pushte me om heel laat te remmen."

Zondag gaat Espargaro jagen op zijn tweede Grand Prix-zege van het huidige MotoGP-seizoen. Ook wil hij zich dan revancheren voor de Catalaanse GP van 2022. Toen verspeelde hij een podiumplaats voor eigen publiek door een ronde te vroeg te denken dat de race al voorbij was en van het gas te gaan.