Espargaro doet mee aan Grand Prix van Groot-Brittannië

Espargaro kampt nog altijd met de naweeën van de crash die hij zaterdag in de vierde vrije training beleefde. Daarbij bezeerde hij zijn rechtervoet. Hij beweegt zich sindsdien trekkebenend door de paddock, maar stapte ondanks de pijn in de kwalificatie weer op de motor. Hij schopte het tot de zesde plaats op de grid. Desondanks liet Aprilia weten dat zijn deelname onzeker was.

Zondag heeft Espargaro opnieuw gereden in de warm-up en nu heeft het team laten weten dat de coureur gewoon kan deelnemen aan de race. "Na de warm-up kunnen we bevestigen dat Aleix meedoet aan de race", zegt Aprilia. "De pijn is nog steeds een issue, maar we hopen dat hij het kan managen in de race."

Espargaro noteerde de zesde tijd in de warm-up van zondagochtend. Teamgenoot Maverick Viñales was de snelste.