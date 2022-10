Espargaro over clash met Binder: "Kon hem niet ontwijken"

De Spanjaard was in duel met KTM-rijder Brad Binder toen hij in de tweede ronde bij het ingaan van bocht 3 tegen zijn tegenstrever aanreed. Hij kreeg een long lap-penalty voor het veroorzaken van het incident, maar Espargaro is het daar niet mee eens. Hij heeft het gevoel dat hij niets anders kon doen om de Zuid-Afrikaan te ontwijken. “Als je alleen de beelden van de bocht zit, lijkt het inderdaad dat ik op de limiet zat”, zegt Espargaro over de aanrijding. “Maar op het rechte stuk zat ik ernaast, we remden samen en hij liet iets eerder los. Het was zo’n typisch moment. Hij liet de rem los, ik kon het contact niet voorkomen en we raakten elkaar. Maar het kwam volgens mij door het slechte zicht, dit soort dingen gebeuren als je wilt inhalen in deze omstandigheden. Franco Morbidelli raakte me twee keer in de laatste ronde. Hij is zeker op zoek naar een contract voor volgend jaar, hij reed twee keer tegen me aan. Het was ongelofelijk. Ik begrijp niet waarom ik een straf krijg en hij niet, maar het hoort er denk ik gewoon bij.”

Espargaro kwam uiteindelijk nog als elfde aan de finish en liep daardoor nog wat punten in op Fabio Quartararo, die na een dramatische race als zeventiende aan de meet kwam. Aprilia was in Thailand helemaal niet competitief gedurende het weekend. Dat had alles te maken met de speciale constructie van de achterband, die Michelin gebruikt op circuits waar de omstandigheden extreem zijn. Espargaro kijkt uit naar de volgende races, waar hij op papier weer beter voor de dag zou moeten komen.

“Dat zijn de twee pluspunten van vandaag”, aldus Espargaro. “De eerste is dat ik weer naar m’n familie mag, de tweede is dat ik punten op Fabio goedgemaakt heb. Ik ben zeer gemotiveerd, we hebben pech gehad op deze circuits en we staan nog steeds maar twintig punten achter. Nu gaan we naar Australië en Maleisië, twee circuits waar we sterk zijn. Met de regen van dit weekend en alles wat er gebeurde, denk ik dat het een signaal is. Het gaat nog leuk worden.”

Espargaro won dit seizoen één race in Argentinië, maar stond nog vijf keer op het podium.