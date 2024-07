Espargaró breekt hand bij crash in MotoGP-sprintrace TT Assen

In de laatste ronde van de MotoGP-sprintrace in Assen maakte Aleix Espargaró een vervelende crash mee in de razendsnelle Ramshoek. Hij verloor de voorkant van zijn Aprilia en gleed daarna op hoge snelheid door de grindbak. Hij moest zich na de crash melden bij het medisch centrum op TT Circuit Assen en werd vervolgens doorgestuurd naar het ziekenhuis. Aldaar bleek dat Espargaró niet helemaal ongedeerd is gebleven. Na onderzoeken werd duidelijk dat de eind 2024 afzwaaiende rijder een middenhandsbeentje in zijn rechterhand heeft gebroken. Zijn deelname aan de TT van Assen staat op de tocht, want voorafgaand aan de warm-up moet hij nog een medische test doorstaan op het circuit.

Het raceweekend van Espargaró in Drenthe verliep hoe dan ook al niet bijzonder voorspoedig. Tijdens de tweede oefensessie op vrijdag maakte hij ook al een stevige crash mee in de Geert Timmer-bocht, waarbij hij van zijn Aprilia RS-GP24 werd geworpen en een flinke klap op zijn stuitje maakte. Desondanks stapte de 34-jarige Catalaan zaterdag gewoon weer op tijdens de laatste vrije training, waarin hij zich rechtstreeks plaatste voor Q2. In die sessie legde Espargaró uiteindelijk beslag op de vijfde startpositie. Als hij zondag van start kan gaan, dan schuift hij zelfs op naar de vierde plek op de grid. Dat is te danken aan de gridstraf die Jorge Martín kreeg voor hinderlijk op de ideale lijn rijden tijdens Q2.

Savadori ook in lappenmand

Ook reserverijder Lorenzo Savadori van Aprilia is tijdens de sprintrace in Assen in de lappenmand beland. De Italiaan, die dit weekend met een wildcard aan de start verschijnt, crashte in de korte zaterdagse race en heeft daarbij breukjes in zijn wervelkolom opgelopen. De artsen van de MotoGP hebben hem dan ook niet fit verklaard en dat betekent dat zijn raceweekend vroegtijdig ten einde is gekomen.