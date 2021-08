Bij de start van de MotoGP-race op de Red Bull Ring duwde Marquez met een gewaagde inhaalactie Espargaro van de baan in de eerste bocht, alvorens de race werd stilgelegd na een ongeluk van Lorenzo Savadori en Dani Pedrosa in de derde bocht. Op weg terug naar de pits stak Espargaro zijn onvrede over de inhaalactie van Marquez niet onder stoelen of banken, maar al te veel indruk had het blijkbaar niet gemaakt op de zesvoudig MotoGP-kampioen. Bij de herstart raakten beide landgenoten elkaar namelijk opnieuw in de eerste bocht. Weer werd Espargaro van de baan geduwd met zijn Aprilia, waardoor hij terugzakte naar de zestiende plaats alvorens hij later in de race met technische problemen de handdoek in de ring moest gooien.

Na afloop van de race richtte Espargaro zijn frustraties vooral tot de stewards, die Marquez voor beide incidenten onbestraft lieten. “Marquez verwijt ik niks, want dat heeft toch geen zin. Ik bedoel, Marc is Marc”, aldus de 32-jarige Aprilia-rijder. “De laatste tien jaar haalt hij in elke race zo in. Ik verwijt het dan ook vooral de stewards. Ik weet niet, ze zaten zeker naar de slotdag van de Olympische Spelen te kijken.”

“Iedereen mag doen en laten wat hij wil in de race, maar het is aan de stewards om in te grijpen”, vervolgt de Spanjaard. “Ik bedoel, er was totaal geen ruimte. Vooral de eerste keer raakte hij me hard op de arm en ging ik van de baan. Ik had geluk omdat [Alex] Rins daar ook reed. Het had echt een rommeltje kunnen worden daar. De tweede keer was het hetzelfde verhaal. We zullen zien of de wedstrijdleider er wat aan doet. Als je een actie als dit ziet hoor je het te bestraffen. Daarom hebben we regels.”

Volgens Espargaro moeten de stewards niet naar het gevolg van een incident, maar naar de aanleiding ervan kijken: “Wat me boos maakt is dat we een coureur bestraffen wanneer deze een crash veroorzaakt, maar we horen de actie zelf te bestraffen. Het gevolg ervan zou irrelevant moeten zijn. Als ik Rins had geraakt zouden we allebei zijn gecrasht. Maar omdat er niemand is gecrasht komt er geen straf. Waarom hebben we dan nog stewards nodig?”

Ook het gebrek aan communicatie met de stewards is een doorn in het oog van Espargaro: “Ik begrijp echt niets van hun werk, er is geen enkele communicatie tussen de rijders en de stewards. Elke rijder in de veiligheidscommissie verwijt de stewards, maar we kunnen nooit met ze spreken. Niemand begrijpt wat van de uitgedeelde straffen. Het is frustrerend omdat het een oorlog is die we niet kunnen winnen.”

Marquez gelaten: "We weten hoe Aleix is"

In tegenstelling tot zijn landgenoot reageerde Marquez een stuk gelatener op de hele kwestie. De Honda-rijder neemt voor het eerste incident de schuld op zich, maar ziet de aanvaringen verder ook vooral als een onderdeel van het racen. “We weten hoe Aleix is”, antwoordde Marquez toen hij door Motorsport.com werd gevraagd naar een reactie op de uitlatingen van de Aprilia-rijder. “Als ik moet gaan klagen over elke aanrijding, wat moet ik dan nog doen? In Assen raakte hij me in de laatste chicane en viel ik bijna, maar ik heb er nooit over geklaagd. Hier, ook in de eerste race, werd ik hard geraakt toen [Joan] Mir me probeerde in te halen. Hij raakte me, maar ik klaag er niet over.”

“Ik bedoel, dit is racen. Het klopt – ik probeer altijd eerlijk te zijn – als er iemand fout zat bij de eerste start was ik het, omdat hij een beetje wijd ging en ik ervoor ging. Als je in die bocht een beetje twijfelt kan iemand er makkelijk onderdoor komen en zo een hoop plaatsen goedmaken. Dus ik ging ervoor. Zo’n harde aanvaring had ik niet verwacht, maar het is gebeurd.”

“De tweede keer was het zijn fout”, vervolgt Marquez. ‘Ik had een betere start, had een goede positie en zat bij het aanremmen van de bocht naast hem. Hij liet vervolgens echter zijn remmen los en stuurde in, maar Quartararo zat al aan de binnenkant, waarna we elkaar raakten. Bij de eerste start was het mijn fout, maar de tweede keer zat hij zelf fout.”

Komend weekend mogen Espargaro en Marquez een nieuwe poging ondernemen om zonder kleerscheuren door de eerste bocht te komen. Dan is de Red Bull Ring namelijk opnieuw het decor van een MotoGP-race.