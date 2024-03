Espargaró: Aprilia sterker dan verwacht voor MotoGP-seizoen 2024

Aprilia heeft de RS-GP een flinke update gegeven voor het MotoGP-seizoen 2024. De motorfiets baart opzien met een radicaal aerodynamisch concept, dat tijdens de wintertests in Maleisië en Qatar bovendien goed werkte. Aleix Espargaró noteerde in Sepang de vijfde tijd, om in Lusail zelfs op de derde positie te eindigen. De Catalaan merkt op dat de RS-GP24 nog altijd vermogen mist ten opzichte van Ducati, al is de nieuwe motorfiets in zijn ogen op alle fronten beter dan zijn voorganger.

"We hebben een hoger niveau dan ik verwachtte voordat we aan de twee wintertests begonnen. We hebben op twee totaal andere circuits getest en we waren telkens snel. De Aprilia is overal beter, we moeten alleen het motorblok verbeteren", vertelt Espargaró. Hij merkt op dat het gebrek aan vermogen vooral opspeelt op de zachtste banden en tijdens kwalificatieronden. "Op zaterdagen zullen we het lastig krijgen, maar de race pace op de medium is geweldig. We vlogen, dus ik ben heel blij. De RS-GP24 is goed en ik ben heel blij. Als je naar mijn racesimulatie kijkt, dan reed ik voor mijn crash enkele ronden in de 1 minuut en 51 seconden. Dat is ongelofelijk op de medium band."

Aprilia is zich er volgens Espargaró van bewust dat het vermogen van het motorblok een verbeterpunt is, ondanks dat die nu meer vermogen levert dan ooit. Een snelle oplossing lijkt echter uitgesloten, doordat Aprilia het motorblok gedurende het seizoen niet mag ontwikkelen. De versie waarmee in Qatar werd getest, lijkt zodoende ook gebruikt te worden tijdens de seizoensopening van volgende week. "Die vraag moet je aan Romano [Albesiano] stellen", antwoordt Espargaró op de vraag wanneer hij betere prestaties van het motorblok kan verwachten. "Het wordt heel lastig. Romano vertelde me deze winter dat we veel, veel meer vermogen hebben dan vier of vijf jaar geleden, hoewel hij me nooit heeft gezegd hoeveel vermogen Aprilia precies heeft. Ze hadden nooit verwacht deze aantallen te bereiken, maar hij erkent dat het niet genoeg is. Hopelijk kunnen ze het dus verbeteren, maar het wordt niet makkelijk."