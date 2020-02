Espargaro reed 'podiumtempo' tijdens Sepang-test

Espargaro sloot de test op het Sepang International Circuit af op de tiende plaats, hij was 0.345 seconde langzamer dan Fabio Quartararo. De racesimulatie op de laatste dag gaf de burger echter moed. De Spanjaard verklaarde dat de Aprilia RS-GP in die omstandigheden mee kon doen om het podium. Espargaro moest de run echter afbreken door een probleem met de uitlaat en waarschuwde vervolgens dat de betrouwbaarheid van de machine nog niet op orde is. Dit was ook in het verleden een probleem voor de Italiaanse formatie.

“Ik heb de engineers gepusht om een langere run te doen, zij hadden twijfel daarover, maar voor mij was het heel belangrijk”, zei Espargaro, die de run vervolgens beschreef: “Tot de dertiende ronde ging de simulatie erg goed, zeven ronden voor het einde voelde ik dat ik minder vermogen had. We hadden een probleem met de uitlaat en ik moest stoppen. Het is jammer omdat ik me erg competitief voelde. Ik had het gevoel dat ik wel twintig ronden lang die 1.59’ers kon blijven rijden. De motor is echter nog heel jong. Als de race nu gereden zou worden, denk ik dat we op basis van tempo wel voor het podium kunnen vechten. We moeten zien of we dit op andere circuits ook kunnen en zien of de motor de finish kan halen. Elke keer als ik tien ronden voluit ga met deze motor, gebeurt er wel iets. De betrouwbaarheid is wat dat betreft nu de belangrijkste prioriteit.”

"Te gemotiveerd, te blij en te enthousiast"

Na jaren van misère bij Aprilia was Espargaro misschien wel ‘te enthousiast’ over de racerun met de Aprilia. “Misschien ben ik te gemotiveerd, te blij en te enthousiast”, geeft Espargaro zelf ook toe. “In de snelle rondjes verloor ik op dit moeilijke circuit in het eerste deel nog wel veel tijd, twee tot drie tienden op de Ducati’s. De racesimulatie van twaalf tot veertien ronden was daarentegen het sterkst. Beter dan de Ducati’s en beter dan wat Quartararo liet zien.”

De acceleratie blijft ten opzichte van de concurrentie nog wel een zwak punt. “Van de vierde tot de zesde versnelling zijn we heel sterk, maar we verliezen het in de langzame stukken”, zei hij. “Op de tweede dag van de test reed ik twee ronden met Alex Marquez en ik kon hem met geen mogelijkheid inhalen. Ik raakte hem bijna omdat inhalen niet mogelijk is. De acceleratie gaat wel iets beter en de controle over de krachtbron ook, maar vanuit de onderkant van het blok hebben we nog niet genoeg vermogen.”

Dankzij de afwezigheid van Andrea Iannone stond Espargaro er min of meer alleen voor tijdens de driedaagse test in Sepang. Lorenzo Savadori en testrijder Bradley Smith konden de Spanjaard logischerwijs niet evenaren. “Andrea is natuurlijk een sterke rijder en het was goed geweest om hem erbij te hebben”, zei Espargaro over zijn teamgenoot, die momenteel geschorst is vanwege een positieve dopingplas. “We kennen zijn situatie, ik hoop dat hij het kan herstellen en dat hij er in Qatar weer bij is.”

Met medewerking van Lewis Duncan