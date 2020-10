Espargaro 'kan niet genieten' van het racen met Aprilia

Espargaro is dit seizoen nog maar een keer tot de top-tien doorgedrongen (GP Tsjechië) en staat momenteel op de zeventiende plaats. Afgelopen weekend eindigde hij op de twaalfde plaats in de GP van Catalonië. Voorafgaand aan het seizoen waren de verwachtingen rond Aprilia hooggespannen. Het merk kwam sterk voor de dag tijdens de wintertests in Maleisië en Qatar, maar dankzij motorproblemen heeft het merk niet volop gebruik kunnen maken van de potentie.

“Onze situatie is op dit moment niet eenvoudig, ik kan niet echt genieten van het rijden omdat ik continu vecht voor de slechte plekken. Ik ben blij dat we op elk circuit een paar tienden pakken en zodoende proberen het seizoen goed af te sluiten. Na de crash in Misano was het belangrijk om de finish te halen in Catalonië, die ervaring en data telt behoorlijk mee voor de engineers. Wanneer de bandenslijtage hoger ligt, heeft de krachtbron het ook zwaarder met nog veertig minuten voluit. Dat is wat er tijdens een race gebeurt. Ik ben wat dat betreft al blij met het halen van de finish. Maar opnieuw, ik weet dat we moeten finishen. Maar de finish halen op deze plek geeft mijn niet veel voldoening. Ik moet de finish halen, dat is mijn werk, maar uiteindelijk wil ik verder naar voren eindigen.”

De Catalaanse GP werd voor Espargaro niet makkelijker vanwege het koude weer in Barcelona. De Aprilia presteert aanzienlijk minder dan tijdens warme omstandigheden. Het gaat waarschijnlijk ook weer een thema worden tijdens de Franse GP in Le Mans. “Ik verwacht dat we daar wel een jas nodig hebben”, aldus Espargaro. “Normaal werkt onze fiets niet heel best in de koude omstandigheden. Daar hebben we dit weekend mee geworsteld, normaal zijn we tijdens de wintertests in Maleisië en Qatar heel competitief. Circuits waar het kouder is, zoals Assen, Duitsland en Le Mans, daar is het nu eenmaal lastiger. Dan moeten we nadenken over de balans en de afstelling van de motor. Le Mans is een mooi circuit en daarna gaan we richting Aragon.”

Met medewerking van Lewis Duncan