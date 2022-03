Aprilia heeft een sterke winter achter de rug met de RS-GP, waarbij onder meer MotoGP-kampioen Fabio Quartararo de prestaties van de motor prees. Ook in Qatar kwam Aprilia met Aleix Espargaro sterk voor de dag. De Spaanse coureur kwalificeerde zich op de vijfde plek en kwam in gevecht om een plek op het podium. Uiteindelijk trok hij aan het kortste eind en finishte als vierde. Ondanks dat de coureur bijna een seconde moest toegeven op de nummer drie - broertje Pol - voelt Espargaro wel dat het mogelijk is om in de voorhoede te vechten.

"Ik weet dat het elk weekend een soort van examen wordt voor Aprilia en we moeten elke keer voor onszelf bevestigen of we goed werk leveren", zei hij. "Dat hebben we gedaan in Maleisië en in de test in Indonesië. In Qatar vind ik ook dat we een sterk weekend hebben gehad. Ik zat slechts twee tienden bij de pole-position vandaan en ik denk dat ik een van de sterkste races ooit heb gereden. De start was niet heel geweldig, waardoor ik tijd verloor en het niet kon afmaken. Ik doel dan niet op winnen, maar op de tweede of derde plek. Maar zo is het racen nou eenmaal. Ik heb veel plezier gehad. Het is fijn als je tegen de beste coureurs kan vechten en ook het materiaal hebt om dat te doen. Het was de eerste keer voor mij dat ik het gevoel had dat ik dit had. Het gaat een goed seizoen worden."

Espargaro had nog nooit zoveel plezier

Espargaro was niet teleurgesteld over het feit dat hij zo dicht bij zijn derde MotoGP-podium was, waar hij aan toevoegde dat hij voor het eerst in zijn loopbaan zoveel plezier had. "Ik was uiteraard op het podium aan het mikken, maar dit gevoel heb ik nooit eerder gehad", vervolgt hij. "Ik kreeg het idee dat ik het sterkste tempo had, maar misschien reed ik wat behoudend achter Marc Marquez en Joan Mir. Ik had nooit verwacht dat zij als leider het tempo zo zouden laten zakken. Ik verloor daardoor bijna een seconde op hen. Ik was vervolgens in staat met een snelle ronde die groep in te halen. Maar ik was te laat en had een ronde te weinig om mijn broer nog in te halen. Het is goed genoeg voor de eerste race, het belangrijkste is tempo dat we reden. Ik deed veel ronden in de 1.54, dat was geweldig. We hebben gezien dat het niveau goed is. Ik ben blij om te zeggen dat we een van de sterksten waren."