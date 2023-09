Espargaro bezorgt Aprilia historische dubbelzege in MotoGP Catalonië

Nadat het publiek op het Circuit de Barcelona-Catalunya al was opgewarmd met de spectaculaire races van de Moto3 en Moto2 stond om 14.00 uur het hoofdgerecht op het programma: de MotoGP Grand Prix van Catalonië. Bij een temperatuur van 27 graden maakten de 22 coureurs zich op voor een race over 24 ronden, met Francesco Bagnaia op pole-position en Aleix Espargaro en Miguel Oliveira naast hem op de eerste startrij.

De vreugde was echter van korte duur bij de start, want na de eerste bochtencombinatie werd de rode vlag alweer gezwaaid. De reden daarvoor: twee afzonderlijke crashes in de eerste chicane. Bij het insturen van de eerste bocht ging het mis voor Enea Bastianini, die helemaal aan de binnenkant onderuit ging en daarmee een kettingreactie in gang zette met Johann Zarco, Alex Marquez, Marco Bezzecchi en Fabio di Giannantonio als slachtoffers. Bij het uitkomen van de eerste bochten werd leider Bagnaia vervolgens van zijn Ducati gelanceerd. De WK-leider belandde op het asfalt en werd vervolgens over zijn benen gereden door Brad Binder, die hem niet meer kon ontwijken. Bagnaia werd tijdens de rode vlag met de ambulance afgevoerd naar het medisch centrum op het circuit, waar duidelijkheid moet komen over de ernst van zijn kwetsuren. Bastianini kreeg intussen een long lap-penalty voor zijn aandeel in de startcrash. Die zou hij overigens niet inlossen, want ook hij meldde zich bij het medisch centrum en keerde niet meer terug op de baan. Beide rijders werden tijdens de race nog overgebracht naar een lokaal ziekenhuis.

Na ruim twintig minuten werd het veld - zonder Bagnaia en Bastianini - weer op pad gestuurd voor de resterende 23 ronden. De herstart was voor Jorge Martin, die vanaf de tweede startrij de kopstart pakte. In de vierde bocht werd de Pramac-coureur alweer gepasseerd door Maverick Viñales, die uiteindelijk als leider zou doorkomen na de eerste ronde. Martin bezette de tweede stek, voor Espargaro, Oliveira, Zarco en de goed gestarte Jack MIller. Pol Espargaro zat op dat moment al niet meer in de race, want hij parkeerde zijn KTM RC16 met een mechanisch probleem in de pits na de openingsronde.

Aan het front voerde Espargaro de druk op Martin langzaam op, om in de derde ronde in bocht 10 toe te slaan en de tweede positie over te nemen. Enkele bochten later volgde Oliveira het voorbeeld door eveneens langs de Spanjaard te gaan en P3 over te nemen. Dat gebeurde ver voor Binder, die in de vierde ronde zijn race ook vroegtijdig ten einde zag komen door technische problemen.

Viñales slaagde er helemaal vooraan niet in om een gat te trekken richting Aprilia-teamgenoot Espargaro. Wel reed het tweetal weg bij Oliveira, die gaandeweg steeds meer onder druk van Martin kwam te staan. In de tiende ronde volgde de aanval van de Pramac-rijder, die zich langs de RNF Aprilia-coureur wurmde om de derde positie te heroveren. Op dat moment keek Martin echter al tegen een achterstand van ruim 2,4 seconden aan ten opzichte van Espargaro. Alex Marquez was op dat moment al langs Miller gegaan om de zesde positie te pakken en daar bleef het voor de Australiër niet bij, want in de twaalfde ronde ging ook de flink naar voren gekomen Fabio Quartararo hem voorbij voor de zevende stek.

Intussen was het Viñales gelukt om toch een gat van een seconde te trekken richting Espargaro, die in de eerste sector even wijd ging. Heel lang kon de leider daar niet van genieten, want met nog vijf ronden te gaan zat de winnaar van de sprintrace weer op het achterwiel. Bij het ingaan van de twintigste ronde rook Espargaro zijn kans en bij het aanremmen voor de eerste bocht zette hij zijn motor naast die van Viñales. Er volgde een kleine touché waardoor Viñales even van de baan moest en Espargaro de leiding kon overnemen. De nieuwe leider sloeg in zijn eerste ronde aan de leiding meteen een gat van meer dan een seconde, om in de daaropvolgende ronden nog verder weg te lopen.

Daarmee behaalde Espargaro, die op vijf kilometer van het Circuit de Barcelona-Catalunya opgroeide, voor eigen publiek de maximale score door de GP van Catalonië ook op zijn naam te schrijven. Viñales werd tweede en bezorgde Aprilia daarmee het eerste dubbele podium in de MotoGP ooit. Martin deed goede zaken in de titelstrijd door de derde podiumplek op te eisen, terwijl teamgenoot Zarco nog voorbijging aan Oliveira om als vierde te eindigen. Achter de Portugees werd Marquez zesde, voor Quartararo en Miller. Augusto Fernandez pakte de negende plek in de slotfase nog af van Di Giannantonio, ruim voor VR46-rijders Luca Marini en Bezzecchi. Marc Marquez, Franco Morbidelli en Takaaki Nakagami scoorden de laatste punten op P13, P14 en P15.

Volgend weekend komt de MotoGP alweer in actie: dan staat de Grand Prix van San Marino op het programma op Misano.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Catalonië