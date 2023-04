Het apparaat om de rijhoogte van de achterkant aan te passen werkte niet goed voor Aleix Espargaro in de openingsronde op het Circuit of the Americas. Hij moest daardoor noodgedwongen in een lagere positie dan gewenst de eerste bochten door, al was dat uiteindelijk van korte duur. De Spanjaard opende het gas bij het uitkomen van bocht 12 en kwam ten val, waarna hij niet verder kon. Het is volgens hem niet de eerste keer dat Aprilia met dit probleem kampte en gebeurt dat vooral onder hete omstandigheden, al weet Espargaro ook dat er tijdens de sprintrace geen problemen waren ondanks de hoge temperaturen.

"Ik reed het eerste deel van het circuit met een lage achterkant en toen ik in bocht 12 het gas raakte, verloor ik de voorkant", legt Espargaro zijn vroege crash uit. "Meer kan ik er niet over zeggen. Raul (Fernandez, red.) had hetzelfde probleem." Espargaro spreekt daarom van een kritiek probleem. "Ze moeten dit oplossen, het is niet de eerste keer dat dit ons is overkomen."

"Vorig jaar hadden we er helemaal geen last van, maar we hebben dit onderdeel ten opzichte van de 2022-spec veranderd", voegt Espargaro toe. "De 2022-spec heeft er nog last van, net als de 2023-motor die we bij de testdagen hadden. We hadden er in de eerste twee races geen last van, maar hier wel. Normaliter gebeurt het alleen als het superheet is, maar het gebeurde niet [in de sprintrace]. We hebben er dus geen controle over wanneer en hoe het gebeurt."

RNF-rijder Fernandez had het gevoel voor een goed resultaat te kunnen gaan, aangezien hij vanaf de negentiende plek begon en zich een weg naar voren baande. Zijn race zat er echter al na enkele ronden op toen ook zijn holeshotsysteem niet meer werkte. "Ik had een goede start, ik zag dat ik dertiende lag en dacht: 'Fuck, ik ben echt goed'", zei de Spanjaard. "Vandaag voelde ik me meer op mijn gemak op de motor omdat het supermakkelijk was om de groep in te halen. Binnen twee ronden zat ik achter Maverick [Vinales], Miguel [Oliveira] en [Johann] Zarco en ik dacht dat we een goed tempo hadden. Maar op een gegeven moment had ik een mechanisch probleem. Ik probeerde het op de motor op te lossen, maar helaas was die niet te vinden", aldus Fernandez, die geen exacte verklaring kon geven voor zijn crash.