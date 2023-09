Na de openingssessies van de Moto3 en de Moto2 was het om 10.45 uur tijd voor de MotoGP-coureurs om hun raceweekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya af te trappen. De omstandigheden bij de start van de eerste training waren in ieder geval uitstekend te noemen met veel ruimte voor de zon en een temperatuur van 25 graden. Het temperatuur van het asfalt bedroeg op dat moment 27 graden.

Bij de start van de eerste training van de GP van Catalonië verschenen de rijders vrijwel meteen op het asfalt om aan hun voorbereidingen op de kwalificatie en de races te beginnen. Fabio di Giannantonio beet het spits af en klokte als eerste een tijd, al bleef zijn tijd boven de 1 minuut en 43 seconden niet lang staan. Via Marco Bezzecchi ging de snelste tijd vervolgens naar Maverick Viñales, die via 1.41.336 uiteindelijk naar 1.40.888 ging. Toch was het zijn teamgenoot bij Aprilia die na ruim tien minuten als nummer één terugkeerde naar de pits, want Aleix Espargaro noteerde 1.40.497. Achter Viñales volgde Francesco Bagnaia op de derde positie, voor Miguel Oliveira, Jorge Martin en Fabio Quartararo. De Fransman van Yamaha beleefde in de eerste bocht wel een momentje waardoor hij even door het grind moest, iets wat teamgenoot Franco Morbidelli iets eerder al overkwam in bocht vier.

Na een kleine twintig minuten begonnen diverse coureurs aan hun tweede run van de training. Een van hen was Viñales, die de relatief vrije baan benutte door de snelste tijd aan te scherpen tot 1.40.073. De Spanjaard kwam met nog een kwartier te gaan terug naar de pits, terwijl het gros van de rijders op dat moment juist op de baan verscheen om aan de laatste run van de training te beginnen. Voor Marc Marquez verliep dat niet helemaal naar wens. De fabrieksrijder van Honda ging eerst al even wijd in de tiende bocht, om met nog zo'n vijf minuten op de klok onderuit te gaan in de vijfde bocht. De training van Marquez kwam daardoor vroegtijdig ten einde.

In de laatste tien minuten wisten diverse coureurs nog een verbetering te noteren. Brad Binder was de eerste die dat voor elkaar kreeg door op acht tienden van Viñales de derde tijd te rijden. Kort na de val van Marquez ging Martin naar de tweede stek, maar die positie zou hij niet behouden. Dat kwam door toedoen van Espargaro, die met 1.39.809 uiteindelijk de enige rijder was die onder de 1 minuut en 40 seconden dook. Wel ging de Catalaan voor eigen publiek in zijn laatste ronde nog even wijd in bocht 10. Viñales voltooide op de tweede positie het een-tweetje van Aprilia, gevolgd door Martin op de derde positie. Binder eindigde VT1 op de vierde positie op ruim een seconde van Espargaro, met Bagnaia en Pol Espargaro op vijf en zes. Oliveira, Morbidelli, Quartararo en Johann Zarco voltooiden de top-tien in de eerste training. Bezzecchi kwam intussen niet verder dan de zestiende tijd, terwijl Marquez het na zijn valpartij met P21 moest doen.

Om 15.00 uur staat de volgende training van de MotoGP in Catalonië op het programma. Dan krijgen de coureurs 60 minuten de tijd om directe plaatsing voor Q3 af te dwingen.

