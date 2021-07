Voor het eerst sinds zijn MotoGP-debuut in 2008 maakt Andrea Dovizioso dit jaar geen onderdeel uit van het Grand Prix-circus. Eind 2020 werd hij door Ducati bedankt voor zijn bewezen diensten en daarna koos hij ervoor om een jaar langs de zijlijn plaats te nemen. Helemaal stilzitten doet de 35-jarige Italiaan echter ook niet. Sinds het begin van het seizoen heeft Dovizioso namelijk meerdere tests afgewerkt voor Aprilia. Het begon met twee privétests op de RS-GP van 2021, maar inmiddels is dat omgezet in een volledig testprogramma.

Het afwerken van een volledig testschema voor Aprilia werd door menigeen gezien als de eerste stap van Dovizioso richting een fulltime MotoGP-zitje in 2022. Sinds het vrijkomen van Maverick Viñales, die eind 2021 een jaar eerder dan gepland vertrekt bij het fabrieksteam van Yamaha, is de drievoudig runner-up in de MotoGP echter niet langer de favoriet voor dat plekje. Zelf maakt Dovizioso echter ook niet de indruk dat hij graag voor Aprilia wil racen, stelt Aleix Espargaro. “Andrea heeft enkele tests voor ons gedaan. Tot dusver is hij niet echt heel competitief geweest en het lijkt erop dat hij niet wil racen. Ik ben een groot fan van hem, maar het is lastig voor hem om mijn teamgenoot te zijn”, zei de Spanjaard, die eerder nog aangaf dat hij Dovizioso graag als teamgenoot zou willen hebben.

Wat echter niet is verdwenen bij Espargaro, is de wens om een sterke teamgenoot naast zich te hebben bij Aprilia. Het merk is de enige zogenaamde concessie-fabrikant, wat betekent dat de vaste rijders van het team zo vaak als ze willen privétests mogen afwerken. Momenteel doet Espargaro het gros van het ontwikkelingswerk zelf, maar graag zou hij willen dat de druk over meer schouders verdeeld wordt. “Het is moeilijk om de motor te ontwikkelen, omdat je nieuwe dingen moet proberen. Aprilia wilde dat ik tijdens de zomervakantie enkele tests deed en naar de windtunnel zou komen”, vertelde hij. “Het zou helpen als ik een sterkere teamgenoot zou hebben of als er een satellietteam zou zijn. Op die manier zouden we het werk over meer mensen kunnen verdelen en meer data kunnen verzamelen.”