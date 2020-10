Espargaro baalt: "Haat het dat ik zo moet inhalen"

Tijdens de Grand Prix van Teruel van afgelopen weekend duelleerde Espargaro met Andrea Dovizioso, Cal Crutclow en Tech 3 KTM-coureur Iker Lecuona. Ook zette hij een tijdje Yamaha-rijder Fabio Quartararo onder druk in duel om de achtste plaats. Bij een inhaalactie op Dovizioso dwong hij de Ducati-man van de baan. Hoewel Espargaro de manoeuvre ‘clean’ noemde, vindt hij het spijtig dat hij zijn duels op deze manier uit moet vechten.

“Ik haat het om iemand in te halen zoals ik bij Dovi deed, ook bij Lecuona zat ik dicht op de limiet en ook bij Crutchlow”, zei Espargaro. “De acceleratie van de Aprilia is niet zo goed als die van de andere motoren, wanneer ik in de bocht aankom zit ik er niet dichtbij. Ik moet m’n achterstand goedmaken, geen meters verliezen in de acceleratie en toch mensen inhalen. Dat is waarom ik in de eerste race op Aragon helemaal niemand ingehaald heb. Op zondag heb ik meer risico genomen, ik wilde een betere race rijden en ik voelde me beter. Ik denk dat het clean was, op de limiet maar wel acceptabel. Maar ik word gedwongen om op de limiet te rijden. Het spijt me voor Dovizioso, ik weet dat hij voor de wereldtitel vecht, ik heb geprobeerd het zo goed mogelijk te doen. Maar de Ducati is snel en dus moet ik meer risico nemen.”

Espargaro viel uiteindelijk uit toen zijn Aprilia met nog drie ronden te gaan de geest gaf. “Dat stelt me heel erg teleur, ik wist dat het vanaf de dertiende plaats lastig zou worden. Ik zei voor de race nog tegen Massimo Rivola (Aprilia-teambaas) dat ik risico wilde nemen, het maakt me niet uit of ik crash. Ik voelde me beter dan een weekend eerder, ik maakte een goede start en het duel met Lecuona, Crutchlow en Dovizioso was mooi. Ik haalde ze in. Ik reed het gat op Quartararo en [Maverick] Viñales dicht. Toen ik Quartararo in wilde halen zat ik in de zesde versnelling en explodeerde de motor. Dat is heel jammer. We doen het heel goed, de race was erg goed. Ik denk dat we slechts drie seconden van de vierde plaats zaten. Ik heb alles gedaan, ik was competitief, vocht als een idioot in de remzones om zoveel mogelijk rijders in te halen. Toen plofte de motor, dat is erg frustrerend.”