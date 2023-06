Terwijl de MotoGP haar zes weken durende zomerstop ingaat, is Honda op zoek naar een oplossing voor haar MotoGP-crisis met drie geblesseerde rijders en een motor die achteraan in het veld staat, naast mede-Japanse fabrikant Yamaha. Tijdens de triple-header van deze maand verloor het de feedback van Joan Mir en Alex Rins die vanwege blessures ontbraken terwijl Marc Marquez op de Sachsenring vijf keer crashte en daarop besloot om de race aan zich voorbij te laten gaan. De blessures die hij daar opliep - een gebroken rib en hand - waren een week later reden voor de achtvoudig kampioen om ook de TT van Assen over te slaan.

Zo staat Honda er dus qua mankrachten op de baan slecht voor en ontbreekt het aan constante feedback om de ontwikkeling van de motor de juiste kant op te sturen. In combinatie met een verandering van filosofie die op gespannen voet staat met de bazen van HRC geeft teammanager Alberto Puig toe dat het lastig wordt om Honda dit seizoen weer op de rails te krijgen.

"Het is geen goed moment als je drie rijders in het ziekenhuis hebt liggen", zegt Puig. "En met de problemen waar we de laatste tijd mee te maken hebben, zal het niet mogelijk zijn om de dingen van de ene op de andere dag te veranderen. Het is duidelijk dat we de oplossing nog niet hebben gevonden. Het is niet dat we het niet proberen, maar we staan nog niet op het punt dat we dit kunnen oplossen. Het is helemaal geen goede situatie, maar het enige wat we kunnen doen is blijven proberen om uit dit dal te klimmen. We liggen ver achter. Eerlijk gezegd zal het geen eenvoudige taak zijn om het binnen twee maanden op te lossen. Als je het niet probeert kom je het nooit te weten, maar het zou heel optimistisch zijn om te denken dat we binnen twee maanden een motor hebben die heel goed presteert."

Honda heeft toegezien hoe haar Europese concurrenten de afgelopen jaren een sprong hebben gemaakt, waarbij met name Ducati in het oog springt. Ook het Oostenrijkse KTM en Italiaanse Aprilia hebben enorme vooruitgang geboekt, mede door een agressieve ontwikkeling van de motoren. Puig stelt dat het Japanse management van Honda niet veel voelt voor zo'n aanpak. "De Europese merken hebben de afgelopen jaren voor een zeer agressieve aanpak gekozen voor de ontwikkeling van de motor en namen daarbij risico's", legt de Spanjaard uit. "De Japanners zijn veel conservatiever, maar met de onderdelen die we nu hebben en op basis van de resultaten zullen ze die aanpak moeten veranderen en meer reactief zijn dan tot nu toe het geval is geweest."