Puig: "Marquez is dezelfde als altijd, nu moeten we potentie motor zien"

Honda heeft een lastige tijd achter de rug in de MotoGP. Blessureleed van Marc Marquez en een lastige motorfiets hebben ervoor gezorgd dat er in twee van de laatste drie seizoenen niet is gewonnen. Voor 2023 gooit Honda het over een andere boeg. Met Joan Mir en Alex Rins heeft het Japanse merk twee voormalige coureurs van Suzuki aangetrokken voor respectievelijk Repsol Honda en LCR. Marquez kende intussen een probleemloze winter. Ook in de race-afdeling in Japan en het raceteam zelf zijn enkele veranderingen doorgevoerd. Zo heeft het merk met Ken Kawauchi de voormalige technische chef van Suzuki aan boord gehaald.

In een exclusief gesprek met onze Spaanse collega's van Motorsport.com gaat Honda-baas Alberto Puig uitgebreid in op de veranderingen die afgelopen winter zijn doorgevoerd binnen zijn team. Ook blikt hij vooruit op het naderende seizoen 2023.

Hoe ziet de herstructurering van Honda eruit met het oog op 2023?

Puig: "We hebben gereorganiseerd. We beginnen met het testteam, waar [voormalig crew chief van Pol Espargaro] Ramon Aurin naartoe is gegaan. Hij heeft veel ervaring met de RCV en kent de historie van de machine. Ramon loopt al lang mee in deze wereld en zijn ervaring is van fundamenteel belang voor het testteam."

"Hij volgt Klaus Nohles op, die op zijn beurt de technische manager wordt voor Takaaki Nakagami. Klaus is jong, maar heeft al wat ervaring en is klaar voor de strijd aan de zijde van een vaste rijder. Giacomo Guidotti keert terug naar Repsol Honda [als crew chief van Mir], waar hij vijf jaar geleden al zat [met Dani Pedrosa]. Aan Marc's kant van de garage blijft alles hetzelfde. Daarnaast heeft Honda met Ken Kawauchi een nieuwe technische chef, waarmee we geprofiteerd hebben van Suzuki's vertrek uit het wereldkampioenschap. Ken vervangt Takeo Yokoyama, die op zijn beurt de jonge engineers in Japan gaat opleiden. Zo zijn zij voorbereid als het moment komt dat zij naar Europa kunnen komen - zowel op technisch als op menselijk vlak. Takeo is een belangrijk onderdeel van HRC en zijn nieuwe positie is belangrijk voor de toekomst van het bedrijf in de racerij. Kakubu San blijft intussen technisch directeur."

Welke invloed kan Kawauchi op de middellange termijn hebben?

"Als je iemand aantrekt, leg je ze geen deadlines op. Er zijn enkele omstandigheden die samen zijn gekomen. Allereerst moeten we iemand in Japan hebben om het personeel en de engineers van Honda aldaar te overzien, iemand met veel potentie maar zonder ervaring. Daar hebben we Takeo voor gekozen, en logischerwijs moest hij vervangen worden. Ken is daarop ons antwoord. We verwachten echter niet dat hij alleen alle problemen met de motor gaat oplossen."

Het is voor een Japans merk niet gebruikelijk om een engineer van een ander Japans merk aan te trekken.

"Het feit dat Suzuki besloot om het wereldkampioenschap te verlaten, heeft waarschijnlijk invloed gehad op Kens besluit om bij Honda te tekenen. Voor zover ik weet heeft hij passie voor racen. Als Suzuki was blijven racen, had hij de overstap waarschijnlijk niet gemaakt."

Ken Kawauchi, de nieuwe technische manager van Honda HRC in de MotoGP. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

En waarom de verandering van Guidotti naar Aurin?

"Giacomo werkt al jarenlang voor ons en kent onze motorfiets heel goed. We denken dat hij Joan heel goed kan helpen, net zoals Ramon het testteam goed kan helpen en Klaus dat kan doen voor Taka."

Marquez is deze winter heel actief geweest. Hoe gaat het met hem?

"Dit is een van de beste winters die Marc heeft gehad. Voor het eerst in lange tijd is hij niet geopereerd en dat is heel belangrijk. Hij heeft kunnen uitrusten, maar hij heeft ook veel getraind. Hij heeft op hoge snelheid gereden. Marc is altijd hetzelfde, heeft dezelfde mentaliteit en gaat altijd voluit vanaf het eerste moment. Wat nu nog ontbreekt, is het peilen van de potentie van de motor."

Bij de volgende test in februari in Sepang staat er veel op spel voor Honda. De motor die daar gebruikt wordt heeft niet alleen invloed op de doelstellingen qua resultaten, maar mogelijk ook op de toekomstplannen van Marquez. Denken je daar hetzelfde over?

"Het is duidelijk voor ons dat we de motorfiets moeten verbeteren. De test in Valencia verliep niet zoals wij hadden verwacht. Tegelijkertijd kan ik ook zeggen dat Honda niet stopt en ook niet opgeeft. Het heeft meer of minder tijd nodig, maar we gaan met een competitieve motorfiets komen. Natuurlijk is de test in Sepang belangrijk, maar het resultaat aldaar zal ons niet demoraliseren. De prioriteit is dat Marc een motor heeft waarmee hij kan winnen."

Gaan de verschillen tussen de 2023-motor en die van 2022 net zo groot zijn als tussen die van 2022 en 2021?

"De veranderingen gaan niet zo radicaal zijn, maar het klopt dat we ons op meerdere vlakken moeten verbeteren. Daarnaast was het model van vorig jaar ook niet extreem anders. Qua geometrie en verdeling was de motorfiets iets anders, maar het was nog altijd een Honda RCV met dezelfde motorconfiguratie."

Hoe gaat Joan Mir binnen het team passen?

"Joan heeft al voor ons getest in Valencia, maar die machine liet niet zien wat wij ervan hadden verwacht. Mir kreeg min of meer een indruk van hoe de Honda is en hij gaf zijn mening door die te vergelijken met waar hij tot dan toe mee had gereden. Het is logisch dat een rijder een verandering merkt als hij van een motor komt die twee van de laatste drie races won."

Joan Mir voegt zich na het vertrek van Suzuki bij het fabrieksteam van Honda. Foto: Repsol Media

Wat wordt er van jou gevraagd?

"Honda verwacht van haar rijders dat ze races winnen, maar daarvoor moeten wij ze wel een motor geven die werkt. Als je in een fabrieksteam als HRC zit, wordt van je verwacht dat je wint. Je moet echter ook eerlijk en consistent zijn, ook moet je een pakket vinden dat gebalanceerd is en werkt."

Hoe gaat Honda erin slagen om Marquez tevreden te houden, en tegelijkertijd voor een wereldkampioen als Mir te zorgen op een manier die hij verdient?

"Dit is Honda. We zijn op alle fronten actief: motocross, trial, Dakar, Formule 1, MotoGP. Dat is veel gecompliceerder dan als we ons alleen op MotoGP zouden richten. Maar dat is ook waarom wij het bedrijf zijn dat we nu zijn."

Bovendien heeft LCR Alex Rins aangetrokken, die twee van de laatste drie Grands Prix van 2022 won.

"Rins heeft bij LCR getekend, maar natuurlijk is hij ook een HRC-rijder. Alex had de kans om naar Aprilia te vertrekken, maar hij besloot om naar Honda te komen. Dat vinden wij mooi en we gaan in het belang van Honda proberen om alles uit hem te halen wat erin zit, met de kennis dat Repsol Honda het fabrieksteam is."

En wat betreft het materiaal dat de rijders ontvangen?

"De prioriteiten worden in het racen altijd bepaald door de resultaten en de tussenstand. De filosofie van Honda is dat alle rijders hetzelfde materiaal moeten hebben. Soms is er echter niet genoeg tijd om onderdelen te produceren. In dat geval gaan de nieuwe componenten naar de rijder die er het beste voor staat."

Alex Rins in actie voor zijn nieuwe werkgever LCR Honda. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images