Puig: Honda verre van klaar met MotoGP-machine voor 2022

De afgelopen twee seizoenen bleek de Honda RC213V een lastige machine. In 2020 werd er – mede door de afwezigheid van Marc Marquez – geen enkele race gewonnen en dat was de eerste keer sinds de fulltime terugkeer in de hoogste klasse in 1982. Dit jaar wist Marquez weliswaar drie zeges te boeken, maar alle rijders klaagden over een gebrek aan grip aan de achterkant. Daardoor hadden zij moeite met zowel het insturen van de bochten als het accelereren.

Tijdens de MotoGP-test in Misano in september onthulde Honda een radicaal veranderd prototype van de RC213V voor 2022. Die motor is inmiddels doorontwikkeld en kwam tijdens de recente post-season test in Jerez weer in actie. Op de aangepaste fiets klokte LCR-rijder Takaaki Nakagami de tweede tijd tijdens de tweedaagse test, terwijl fabrieksrijder Pol Espargaro tot de zevende tijd kwam. Marquez was intussen opnieuw absent, nadat hij ook de laatste twee races van het seizoen 2021 moest laten schieten vanwege problemen met zijn zicht.

Gevraagd in welk stadium van de ontwikkeling Honda is met de RC213V voor 2022 vertelde Puig aan MotoGP.com: “Dat is niet makkelijk te zeggen, want soms weten we het niet. Na de test moeten de engineers alle informatie verzamelen en bepalen wat we doen of welke richting we inslaan. Dus op de vraag op welk punt we staan in de ontwikkeling: we testen en ontwikkelen tegelijkertijd. Ik bedoel, er is geen limiet voor het ontwikkelen, dat kan altijd. We proberen op basis van verschillende configuraties van het chassis en motorblok te begrijpen wat het beste is voor onze rijders. Dat is wat alle fabrikanten doen. Ik zou zeggen dat we nog verre van klaar zijn, maar dit is een belangrijke en cruciale test. Doordat Marc er niet is hebben we een gecompliceerde situatie met onze rijders, maar we krijgen goede informatie.”

In een exclusief gesprek met de Spaanse editie van Motorsport.com was Puig opgetogen over het werk dat Honda verzet heeft met de motor voor 2022. “De conclusies zijn positief, want we hebben een weg gevonden die we gaan inslaan. Als de motor door verschillende rijders wordt getest en ze allemaal iets anders vertellen, dan is het heel gecompliceerd”, weet Puig. “Gelukkig is de mening van onze rijders vrijwel hetzelfde en dat is belangrijk. Je realiseert je dat het werk – waarmee we in Misano begonnen en wat we vervolgens wilden proberen bij de test in Jerez – zijn vruchten afwerpt. Dat is positief.”

De grip aan de achterkant was in 2021 een van de zwakke plekken van de Honda RC213V, maar volgens Espargaro is dat opgelost met het prototype voor 2022. Wel heeft die motor iets meer moeite met de voorkant. “Dit was zonder twijfel de grip waar ik om vroeg. Ze hebben hier hard aan gewerkt en we hebben een grote stap vooruit gezet”, zei de Spanjaard. “Als je veel grip aan de achterkant genereert, komen er andere problemen. Dat geldt vooral voor de voorkant, die het zwaarder heeft. Misschien hebben we een zachtere band nodig, maar we hebben gekregen waar we om hebben gevraagd. Nu moeten we ons werk doen en er net zoveel energie in steken.”