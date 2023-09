Het wil totaal niet vlotten met de Honda-motoren in de MotoGP dit jaar. De machines van Japanse makelij kunnen het tempo van Ducati, Aprilia en KTM nauwelijks volgen en met slechts één podiumplaats - winst tijdens de Amerikaanse GP voor Alex Rins - schieten ze ernstig tekort. Mede daardoor gonst het van de geruchten over wat Marc Marquez wil gaan doen in de toekomst, met name een overstap naar het team van Gresini lijkt met de dag aannemelijker te worden. Honda wil echter koste wat kost voorkomen dat de meervoudig wereldkampioen de deur achter zich dicht trekt.

Het meetmoment voor Marquez is de test van maandag op Misano, waar de Spaanse rijder de kans krijgt om een prototype van machine voor volgend jaar te testen. Met name op het vlak van acceleratie en remmen komt de RC213V te kort ten opzichte van de Europese fabrikanten. Marquez zelf hoopt enorm dat de machine inderdaad beter is, want anders is het geduld op en wil hij zijn geluk ergens anders zoeken.

Ondanks alle geluiden is teambaas Alberto Puig ervan overtuigd dat Marquez in 2024 'gewoon' op een Honda te vinden is. "We hebben een contract met Marc en hij heeft ons niks verteld", vertelt de Spaanse teambaas aan DAZN over de situatie van zijn rijder. "Het is duidelijk dat de situatie slecht is, het is dan ook belangrijk dat we hem volgend jaar een motor geven waar hij op kan vertrouwen. Het is Honda die Marc moet overtuigen te blijven. Niet alleen in woorden, maar ook in feiten." Puig kan zich voorstellen dat Marquez niet blij is met de prestaties van de Japanners. "Ik kan volledig begrijpen dat hij frustraties die hij heeft" verklaart de 56-jarige teambaas. "Ook [snap ik] dat hij met andere teams praat. Het is duidelijk dat we op technisch vlak nog geen oplossing gevonden hebben."

Radicaal andere aanpak

Om de sprong naar de concurrentie te maken sluit Puig niet uit dat Honda de boel compleet anders gaat aanpakken: "Je kan wat kleins veranderen en dan gebeurt er niks, maar je kan ook een radicale verandering doorvoeren. Daarom denken we aan de radicale manier." Mocht Honda het niet lukken om de stap te zetten, dan zal Puig niet in de weg van Marquez gaan liggen en een overstap belemmeren. "Zo is Honda niet", eindigt de Spanjaard.