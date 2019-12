Honda ontkent dat RC213V een 'moeilijke motor' is

Marc Marquez pakte dit seizoen met 12 overwinningen en een recordaantal van 420 punten zijn zesde MotoGP-titel op de Honda. De coureur schonk Honda en Repsol Honda daarmee eigenhandig ook het kampioenschap voor constructeurs en teams. De Spanjaard was de enige die succesvol was op de RC213V, andere rijders waren meermaals kritisch op de machine. Met name de voorkant van de motor was een kritisch punt ten opzichte van de voorganger. LCR-rijder Cal Crutchlow eindigde drie races op het podium, Jorge Lorenzo slaagde er dit seizoen niet in om in de top-tien te eindigen.

Eerder dit jaar reageerde Honda-baas Puig op opmerkingen van het Ducati-management, dat stelde dat de Japanse formatie enkel een machine bouwde voor de stercoureur. Ducati-baas Paolo Ciabatti verklaarde later dat zijn woorden verdraaid waren. Op de vraag van Motorsport.com of Honda plannen heeft om de perceptie rond de RC213V te veranderen, zei Puig: “Ik denk niet dat het een feit is, het is maar een theorie. Het feit is dat Honda in de laatste achttien jaar tien keer de wereldtitel gewonnen heeft met vier verschillende rijders (Rossi, Hayden, Stoner en Marquez). Yamaha heeft dat met twee rijders (Rossi en Lorenzo) gedaan en Ducati (Stoner) met eentje. Als we de cijfers op een rij zetten kunnen we zeggen dat de Honda de makkelijkste motor is om mee te rijden. Het merk heeft vele kampioenschappen gewonnen met meerdere rijders. Ik weet niet wat de andere teams zeggen, maar wij maken ons er niet echt druk om. De topprestaties van het team draaien niet om de motor voor een bepaalde rijder, het gaat om de complete structuur. Ieder team heeft zo zijn eigen werkwijze en iedereen moet z’n best doen.”

Hij voegde toe: “We hebben deze rijders nu eenmaal, iedereen probeert ze over te nemen. Maar ik denk niet dat dit een cruciaal punt is. Ik kijk alleen naar het kampioenschap en Honda heeft met veel verschillende rijders gewonnen. Ik kan Rossi, Hayden, Marc en Stoner opnoemen. Ik denk dat daarmee duidelijk is dat de Honda niet per se de moeilijkste motor is.”

Met medewerking van Lewis Duncan