MotoGP GP van Maleisië

Ai Ogura over touché met Marco Bezzecchi: "Het was mijn fout"

Ogura biedt zijn excuses aan aan zijn mede-Aprilia-rijder, al zit Bezzecchi er niet mee na een zware middag

Richard Asher Rachit Thukral

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 10:49

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Dat Aprilia's elkaar in de weg zitten, is dit jaar een terugkerend thema in het wereldkampioenschap MotoGP - en de Grand Prix van Maleisië leverde opnieuw een voorbeeld van dat fenomeen op.

Dit keer was het Ai Ogura, op de satellietmotor van Trackhouse, die kuipdelen raakte met fabrieksrijder Marco Bezzecchi, die nog een zeer kleine kans maakt in de strijd om het wereldkampioenschap.

Maar de actie in bocht 1, met nog drie ronden te gaan, had geen grote gevolgen. Beide coureurs konden verder nadat Ogura een paar bochten later uiteindelijk de vierde positie van Bezzecchi overnam.

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Ogura gaf desondanks toe dat het zijn fout was, al haalde Bezzecchi zijn schouders op over het incident.

"Bij het ingaan van bocht 1 denk ik dat hij wist dat ik hem probeerde in te halen", zei Ogura. "Hij remde behoorlijk laat en ging iets wijd.

"Maar ik had niet verwacht dat hij in bocht 1 opnieuw de apex zou proberen te halen. Ik dacht dat hij zijn lijn zou vasthouden en naar bocht 2 zou gaan.

"Ik heb het van mijn kant verkeerd begrepen. Wat het contact betreft: dat is mijn fout.

"Ik ga later naar Marco om mijn excuses aan te bieden."

Bezzecchi zei dat er geen wrok was, ondanks het contact met een andere motor uit Noale. Aangezien Marc Marquez in de race onbedreigd naar een dominante overwinning was gereden, zijn de kansen van de Italiaan in het wereldkampioenschap hoe dan ook weinig meer dan mathematisch.

De man uit Rimini was in die fase van de race ook niet opgewassen tegen Ogura, terwijl hij kampte met slijtage aan zowel de voor- als de achterband.

Ogura overhauled Bezzecchi with a late charge at Sepang

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Als ik helemaal eerlijk ben, was Ai op dat moment sneller dan ik. Ik denk dat hij me een paar bochten later sowieso voorbij was gegaan, zoals hij [feitelijk] ook deed", zei een kalme Bezzecchi, die uiteindelijk na een fout in de laatste ronde de vijfde plaats aan Enea Bastianini verloor.

"Het was niet per se het contact, alleen [dat we allebei het risico namen] om te crashen en dat had slecht kunnen uitpakken. Maar uiteindelijk is alles goed gegaan.

"Het is een sport waarin dat soms kan gebeuren, dus er is totaal geen wrok."

De grootste schade aan Bezzecchi's campagne door een andere Aprilia kwam eerder in het seizoen, toen teamgenoot Jorge Martín hem bij de start van de Grand Prix van Hongarije van de baan reed.

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- Het Motorsport.com-team

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