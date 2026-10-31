MotoGP GP van Maleisië

Ai Ogura blikt terug op duel met Marc Marquez in sprint Maleisië en ontkent Aprilia-teamorders

De strijd tussen Ogura en Marquez was een van de bepalende verhaallijnen in de sprint van zaterdag op Sepang

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 13:35

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Race start

Foto: Asif Zubairi / Motorsport Network

Ai Ogura heeft zijn felle gevecht met Marc Marquez in de sprintrace voor de Grand Prix van Maleisië uit de doeken gedaan, maar ontkende dat hij handelde op basis van enige fabrieksorders van Aprilia.

De Trackhouse-coureur kende een briljante start vanaf de vierde plek op de grid en passeerde zowel Pedro Acosta als Marquez om naar de tweede plaats te klimmen. Maar toen de leiders remden voor de krappe eerste bocht, ging Ogura wijd, waardoor Marquez weer in beeld kwam.

Het duo raakte elkaar met de wielen in het tweede deel van de bocht en opnieuw richting bocht 2, waarbij Marquez bij die tweede keer moest inhouden en een plek verloor aan latere racewinnaar Acosta.

Later in de race vochten Ogura en Marquez opnieuw een close duel om de tweede plaats uit, waarbij ze meerdere keren van positie wisselden voordat de Ducati-coureur zijn positie veiligstelde.

Nadat Ogura een groot deel van de sprint aan de leiding had gereden, moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats en liep hij de laatste podiumplek mis aan de fabrieks-Aprilia van Marco Bezzecchi.

“Ik won een paar posities na de start. Er was een klein gevecht [met] Marc”, blikte hij terug.

“We kwamen allebei zo vaak naast elkaar in dezelfde bocht aan. Ik moet mijn positie verdedigen. Ik weet dat hij een beter tempo had dan ik, dus hij wilde me passeren. We kwamen gewoon zo vaak op deze manier in de bocht aan.

“Natuurlijk probeerde ik mijn positie te verdedigen. Het was een beetje rommelig, maar hij versloeg me uiteindelijk.”

Ogura erfde de leiding in de sprint in ronde drie toen polesitter Alex Marquez crashte in bocht 14. Aanvankelijk deed hij genoeg om vooraan te blijven, maar in de slotfase kwam hij steeds meer onder druk te staan toen lichte regen met tussenpozen bepaalde delen van de baan begon te raken.

De MotoGP-coureur in zijn tweede seizoen gaf toe dat hij in die omstandigheden het tempo miste om een sprintzege te boeken en die toe te voegen aan zijn eerste Grand Prix-zege in Assen.

"Toen het al regende, heb ik een paar ronden geleid", zei hij. "Ik was verrast dat Pedro me niet inhaalde.

"Ik zei: ‘misschien is mijn tempo best oké’. Ik ging door, maar uiteindelijk waren zij veel sneller en was ik langzamer.

"Mijn tempo zat min of meer vast. Ik had geen referentie voor me. Ik reed mijn ronde in mijn eentje, en mijn tempo zat min of meer vast. De drie coureurs achter me waren gewoon sneller, en ze passeerden me allemaal. Het is moeilijk om zo’n situatie te managen."

Geen teamorders

Na de sprint zei Marquez dat hij wist dat Ogura hem een zwaar gevecht om de tweede plaats zou bieden, terwijl Bezzecchi vlak achter het duo op de vierde plaats reed.

Hoewel Marquez niet suggereerde dat Ogura hem bewust ophield, stelde hij dat de Trackhouse-coureur het risico zou hebben gelopen zijn podiumplek aan Bezzecchi te verliezen als hij naar de derde plaats was teruggevallen.

“Toen ik zag dat ik derde lag, Bezzecchi vierde en Ai tweede, wist ik dat het lastig zou worden”, zei Marquez. “Want de paddock is klein en ik weet dat als ik hem had ingehaald, hij het podium zou verliezen omdat hij niet tussen mij en Bezzecchi kan zitten.”

Op de vraag of Aprilia hem had opgedragen Bezzecchi te steunen in diens titelstrijd, antwoordde Ogura met een simpel “nee”.

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- Het Motorsport.com-team

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