Agressie in MotoGP Sprints? “Ligt aan rijders, niet aan het format”

In het WK Superbikes-kampioenschap werd in 2019 een kortere race ingevoerd, de Superpole-race. Deze gaat over tien ronden en is een populaire toevoeging aan het raceweekend gebleken. In de MotoGP is wisselend gereageerd op de komst van de sprintrace, die in lengte de helft van een normale Grand Prix is. Vooral de agressiviteit tijdens de kortere races vormen een gevaar, vindt bijvoorbeeld Fabio Quartararo. Hij nam geen blad voor de mond in zijn kritiek op het nieuwe format. “We vragen om ongelukken”, aldus de Fransman. Jack Miller is anderzijds wel enthousiast over de dynamiek van de Grand Prix-weekenden, waarmee Dorna probeert om de MotoGP nieuw leven in te blazen. Aleix Espargaro heeft duidelijk gemaakt dat de rijders zichzelf moeten beteugelen als het gaat om de agressiviteit tijdens de sprintraces.

Bautista is dezelfde mening toegedaan als Espargaro. “Ik vind het niet gevaarlijk, het gaat erom hoe de rijders ermee omgaan”, zegt Bautista in gesprek met Motorsport.com. “Het risico en het gevaar wordt gecreëerd door de rijders, niet door de race of het format. Het nieuwe format vind ik beter dan het oude. Wat mij het meeste aanstaat, is dat er geracet wordt, er wordt niet ellenlang getest waar je gewoon rondjes blijft rijden. Ik denk dat het een goede verandering is, het is aansprekend voor het publiek. Voor de rijders is het ook een uitdaging omdat ze meer focus moeten hebben en geen fouten kunnen maken. Dan is het lastiger om dat te herstellen.”

De leider in WSBK verwacht ook dat de agressiviteit in de komende races minder wordt als rijders beter weten wat er van ze verwacht wordt. “Het is iets nieuws, iedereen vliegt er meteen vol in. Wanneer je weet hoe het werkt en hoe je er het beste mee kunt omgaan, dan zal de agressiviteit minder worden. Bij ons is het anders, we zijn agressiever in de langere races.” Bovendien is de kleine piloot uit Talavera de la Reina van mening dat dergelijke veranderingen altijd gemengde reacties opleveren. “Ze waren gewend aan andere weekends, net zoals het moment toen de kwalificaties gesplit werden naar Q1 en Q2. Eerst werd er veel over gesproken, nu heeft niemand het er nog over. Al deze veranderingen dienen het spektakel.”

Alvaro Bautista komt in het weekend van 21, 22 en 23 april in actie op het TT Circuit in Assen voor de derde ronde van het WK Superbikes.