Yamaha en Fabio Quartararo beleven een moeizaam 2023 en ook de GP van Catalonië beloofde een lastige race te worden. De wereldkampioen van 2021 kwalificeerde zich op het Circuit de Barcelona-Catalunya slechts als achttiende en ook in de sprintrace kwam hij er niet aan te pas. Op zondag volgde echter het beste resultaat sinds de Franse Grand Prix, want Quartararo wist op te klimmen naar de zevende plek aan de finish. Dat dankte hij na afloop aan het teruggrijpen naar de afstelling van 2022, toen hij in Catalonië nog dominant naar de overwinning reed.

"Het was een goede dag, vooral omdat we in de warm-up zijn teruggegaan naar de basis van de motor van vorig jaar. Het ging best goed, de snelheid was er. We besloten om dit vast te houden voor de race en dat was iets beter", concludeerde Quartararo. "Ik kon een goede pace rijden en een gat van tien seconden naar de leider vasthouden, in de sprintrace was dat nog zeventien seconden. De zondag was dus niet verkeerd. Het was niet de eerste keer, maar op vrijdag en zaterdag ging ik iedere keer de baan op met een andere motor en een andere afstelling. We besloten om voor de basis van vorig jaar te gaan en mijn gevoel was dat we het beter ook in de race konden gebruiken. Ik denk dat het een goede keuze was."

De opvallendste verandering aan de M1 van Quartararo was zichtbaar bij de aerodynamische fairing. Recent introduceerde Yamaha een nieuwe fairing die meer in de stijl van KTM en Ducati is, maar tijdens de Grand Prix was de Fransman onderweg met de versie die vanaf het begin van het seizoen werd gebruikt. De directe vergelijking die hij daardoor kon maken, kan volgens Quartararo van pas komen bij de toekomstige ontwikkeling. "Met grote vleugels heb je ook meer vermogen nodig. De keuze voor kleinere vleugels was een goed idee", aldus de coureur uit Nice. "In Misano gaan we denk ik terug naar de grote vleugels. Ik denk echter ook dat het goed was om het aeropakket op hetzelfde circuit te vergelijken om meer informatie te vergaren over welke invloed het heeft op het remmen en de hellingshoek."