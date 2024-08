Het debuutseizoen van Pedro Acosta in de MotoGP begon uitstekend met podiumplaatsen in Portugal en de Verenigde Staten. Sindsdien heeft de GasGas Tech3-rijder zich echter niet meer op het podium mogen melden, mede doordat de KTM RC16 momenteel niet kan tippen aan de Ducati GP24. In Oostenrijk, waar hij tijdens de zomerstop nog een bezoek bracht aan de fabriek van KTM, kwam Acosta teleurstellend als dertiende over de finish. De teleurstelling over dat resultaat was zo groot, dat hij verklaarde met "pijn in de borst" weer te vertrekken uit Spielberg.

Het is dan ook tijd voor Acosta om zijn instelling ietwat te veranderen, zegt Pol Espargaró. "Acosta moet begrijpen dat de pech in MotoGP is dat de beste of snelste rijder niet altijd wint. Helaas is dit geen sport zoals tennis of voetbal. Een beter voorbeeld is atletiek, waarin de beste wint", vertelt de testrijder van KTM aan Motorsport.com. "Hier spelen nog andere zaken mee, naast het talent om te kunnen winnen. Helaas hebben we het geluk niet allemaal aan onze zijde en hij heeft het ook niet aan zijn zijde." Espargaró predikt dan ook geduld, al beseft hij dat dit voor de jonge Acosta mogelijk lastig is. "We werken zo hard mogelijk om het gat met Ducati te dichten. Ik ben ervan overtuigd dat volgend jaar het begin van het einde van de dominantie is. Desondanks moeten we blijven werken en Pedro moet in het project blijven geloven, een project waarop hij veel inzet zodat de situatie verbetert."

Neemt Acosta teveel hooi op zijn vork?

Espargaró stond afgelopen weekend in Oostenrijk met een testversie van de RC16 aan de start. Hij eindigde als elfde, twee plekjes voor Acosta. Dani Pedrosa, de andere testrijder van KTM, mocht de aangepaste motorfiets dinsdag en woensdag testen in Misano. Wegens de strenge regels omtrent testen gedurende het seizoen mag Acosta buiten raceweekenden om niet op de MotoGP-motor plaatsnemen, maar hij reisde wel af naar Misano om de verrichtingen tijdens de test te volgen en te bekijken of KTM progressie boekt.

Het toont wederom aan dat Acosta toegewijd is aan het project en zelf ook de handen uit de mouwen wil steken. Toch zijn er ook mensen die vinden dat de 20-jarige Spanjaard teveel hooi op zijn vork neemt op zijn jonge leeftijd. "Niemand zet vraagtekens bij de kwaliteiten van Acosta. Hij begon heel sterk en daarom is er nu zo'n groot contrast in de resultaten", zegt een bekende MotoGP-technicus, die niet bij naam genoemd wil worden, tegen Motorsport.com. "Persoonlijk denk ik dat hij heel KTM op zijn schouders heeft genomen en dat is te veel voor zo'n jonge kerel, ongeacht hoe goed hij is."