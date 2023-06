Actie: Win tot 100x je inzet als Bagnaia de TT van Assen wint

Vorig jaar keek Francesco Bagnaia bij aanvang van de TT van Assen tegen een achterstand van 93 punten aan ten opzichte van Fabio Quartararo. De toenmalig WK-leider van Yamaha ging in Drenthe echter tweemaal tegen het asfalt en bleef puntloos, terwijl Bagnaia de race op het TT Circuit op zijn naam schreef en daarmee zijn titelkansen nieuw leven inblies. Het bleek de opmaat naar een ongekende comeback, die de Italiaan uiteindelijk zijn eerste MotoGP-wereldtitel opleverde.

Een jaar later keert Bagnaia dus als regerend wereldkampioen én de laatste winnaar van de TT van Assen terug naar Nederland. Bovendien is hij op dit moment ook de WK-leider in de MotoGP, waarbij hij een voorsprong van zestien punten heeft ten opzichte van Jorge Martin. Kan de coureur uit Turijn zijn voorsprong dit weekend verder uitbreiden met zijn tweede opeenvolgende zege in Assen?

MotoGP TT Assen: Is Bagnaia voor tweede jaar op rij de sterkste?

Denk jij dat Bagnaia weer een stapje naar zijn tweede wereldtitel zet door voor het tweede jaar op rij in Assen te winnen? Zet dan in bij Jacks.nl voor extra spanning tijdens de TT van Assen. Met deze speciale actie kun je je inzet 50 of zelfs 100 keer verhogen. Let op: deze actie is alleen geldig voor nieuwe spelers van 24 jaar of ouder.

Hoe werkt het?

MELD JE AAN Maak snel en makkelijk een account.

CLAIM DE BONUS BIJ JE EERSTE STORTING Stort minimaal €20,- om jouw 50x Odds Boost te ontvangen.

Stort minimaal €100,- om jouw 100x Odds Boost te ontvangen.

WINT FRANCESCO BAGNAIA DE TT VAN ASSEN? KLIK HIER om maximaal €1,- in te zetten op "GP Winnaar - Bagnaia, Francesco"



De maximale inzet bij deze actie is 1 euro. Er is dus een storting van 20 euro nodig om een odd van 50,00 te krijgen. Bij een storting van 100 euro wordt de speciale quotering 100,00.