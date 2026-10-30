MotoGP GP van Maleisië
Acosta snel, maar met ‘vreselijk gevoel’ in training GP van Maleisië
Ondanks dat hij in de training alleen de gebroeders Marquez en Aprilia's Ai Ogura voor zich moest dulden, gaf Pedro Acosta een negatieve beoordeling van de openingsdag in Maleisië
Rachit Thukral
Gepubliceerd: 30 okt 2026, 16:04
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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pedro Acosta gaf toe dat hij zich tijdens de training voor de Grand Prix van Maleisië “verschrikkelijk” voelde op de KTM RC16, ondanks dat hij de vierde tijd van de dag klokte.
De Oostenrijkse fabrikant kende een sterke start van het weekend op Sepang, met Acosta, Enea Bastianini en Maverick Viñales allemaal in de top-tien, waarmee zij rechtstreekse plaatsing voor Q2 veiligstelden.
Fabrieksrijder Acosta was van het trio de beste op de vierde plaats, op slechts drie tienden van het absolute tempo dat werd bepaald door Ducati’s kampioenschapsleider Marc Marquez.
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Toch haalde de Spanjaard weinig voldoening uit de resultaten en wees hij op een gebrek aan feedback van de motor, waardoor hij moeite had bij het remmen.
“Het klopt dat we niet ver van Marc zitten, maar ik weet niet waarom ik geen gevoel heb aan de voorkant van de motor”, zei hij. “Ik probeerde veel in te sturen en de rempunten goed te raken. We moeten het gewoon bekijken, want de rondetijd was niet zo slecht, maar het gevoel was verschrikkelijk.”
Hij voegde toe: “We zitten er niet ver vanaf. Zeker qua tempo zijn we beter dan verwacht. Wanneer ik niet hoef te overpushen voor tijdritten, werkt de motor iets beter. Maar morgen wordt een dag om gevoel te proberen te vinden en niet veel rondetijden.”
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Waar Acosta dit jaar meestal de enige rijder was die enigszins in de buurt van de voorkant reed, met alleen Bastianini die af en toe de top-tien haalde, zal hij op Sepang over representatievere data beschikken nu Viñales als achtste eindigde in de training.
“Ik ben blij voor KTM dat Maverick en Enea een echt goede stap hebben gezet, vooral Maverick”, zei Acosta. “Hij had het sinds zijn blessure moeilijk, hij was echt snel, zelfs toen hij alleen reed. Het is behoorlijk interessant om vanmiddag zijn data te bekijken.
“Maar het gaat niet om de positie; het gaat om het gevoel. Je moet iets vinden, vooral voor de rempunten, want ik verlies te veel.”
Acosta kende dit jaar tijdens enkele andere raceweekenden trage starts, om vervolgens in de nacht een grote stap te zetten en het ontbrekende gevoel op de motor terug te vinden.
Gevraagd of hij op een vergelijkbare ommekeer kon hopen, zei de 22-jarige: “Ik weet dat Maleisië voor mij geen makkelijk circuit is. Normaal heb ik wat tijd nodig om in het tempo te komen. Ik was al sneller dan mijn rondetijd van vorig jaar in de kwalificatie.
“Ik ben rustig, omdat ik met het slechte gevoel niet langzaam was. Nu is het een kwestie van gevoel vinden en tijdens de ronden consistentie vinden.”
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