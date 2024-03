Het eerste raceweekend van het MotoGP-seizoen 2024 heeft duidelijk gemaakt dat Yamaha en Honda nog altijd ver achter de Europese merken liggen. Fabio Quartararo was zondag de beste rijder van een Japans merk door elfde te worden in de Grand Prix van Qatar, terwijl Yamaha-teamgenoot Álex Rins met P16 buiten de punten eindigde. De fabrikant uit Iwata heeft afgelopen winter hard gewerkt aan verbeteringen voor de YZR-M1, maar dat heeft zich in Qatar nog niet uitbetaald. Quartararo kampte vooral in de sprintrace met hoge bandenslijtage, al was dat probleem in de hoofdrace nog niet helemaal verholpen.

Na de race, waarin hij ruim zeventien seconden achter winnaar Francesco Bagnaia eindigde, trok Quartararo een harde conclusie: "In vergelijking met het huidige niveau van de rest: ja", antwoordde hij op de vraag of de M1 er slechter voor staat dan ooit. "We hebben ons verbeterd, dus dit is moeilijk om te zeggen. Maar kijkend naar het niveau van onze motor in vergelijking met de rest, dan klopt het dat we verder achter liggen dan ooit." De Fransman verklaarde dat Ducati, KTM en Aprilia een nog grotere stap hebben gezet. "Het gat tussen de Europese fabrikanten en ons is dus nog groter - zelfs in vergelijking met Honda leken we nu iets te missen, hoewel zij het ook heel lastig hebben. Toch voelde het alsof wij nog slechter waren."

'We zijn geen tovenaars'

De verrichtingen van Quartararo en Rins in Lusail kwamen niet helemaal als een verrassing voor Yamaha, nadat de fabrikant tijdens de wintertest aldaar al een indicatie kreeg van het niveau. "Natuurlijk zijn we niet blij, maar we moeten realistisch en objectief blijven. We hebben een lijst met dingen die we moeten doen, maar dat kost tijd. We boeken progressie en we hebben onze topsnelheid en aerodynamica verbeterd, maar we moeten meer progressie boeken", verklaarde teammanager Massimo Meregalli na de race bij Canal+. "Ik ben zeker teleurgesteld, maar ik ben tevreden dat we gedaan hebben wat we konden." De voormalig WK Superbikes-rijder erkende ook dat er een flinke lijst met verbeterpunten is, maar dat dit tijd kost. "We zijn geen tovenaars, het kost tijd om dingen te doen. We weten wat we moeten doen en het duurt even voordat we daar komen."

Fabio Quartararo zag in Qatar dat het op veel fronten beter moet bij Yamaha. Foto door: Yamaha

De Yamaha kwam in Qatar op meerdere fronten tekort volgens Quartararo. "Er is niet één probleem, er zijn veel kleine problemen. Je kunt zeggen dat het gecompliceerd is, want we kunnen niet zeggen dat we de aerodynamica moeten verbeteren. Nee, we moeten de aero, het sturen van de motor, de tractie, de degradatie van de banden en de elektronica verbeteren. Er is een enorme lijst met dingen die we moeten verbeteren, maar het zijn zo'n vijftien kleine dingen die voor zo'n enorm probleem zorgen dat we het niet kunnen oplossen", vertelde de Fransman, die in 2021 nog wereldkampioen werd met Yamaha. De oplossingen moeten dan ook stap voor stap gezocht worden, wat de lezing bevestigt dat het herstel tijd gaat kosten.

Kan Yamaha Quartararo overtuigen?

De vraag is in hoeverre Quartararo die tijd wil nemen. Vorig jaar ventileerde hij meermaals zijn irritatie over de achterstand van Yamaha en de werkwijze die de fabrikant hanteerde. Op dat laatste vlak zag de rijder uit Nice inmiddels wel een omslag, maar dat vertaalde zich tot op heden niet tot tastbare progressie. Die progressie zou van doorslaggevend belang kunnen zijn in het besluit van Quartararo over zijn toekomst. Zijn huidige contract loopt eind 2024 af en eerder gaf hij al aan dat Yamaha hem moet zien te overtuigen van een langer verblijf. Tot dusver lijkt dat nog niet echt gelukt, al kan het merk door de teruggekeerde concessies ook tijdens het seizoen verbeteringen introduceren.

Meregalli constateerde intussen dat Quartararo zelf ook de knop heeft omgezet. "Fabio werkt goed en probeert kalm te blijven, hij begrijpt de situatie. Wellicht was hij begin vorig jaar nerveus en teleurgesteld. Nu beseft hij dat dit de situatie is. In de racerij heb je geen tijd, maar hij accepteert de situatie en we werken zo goed mogelijk", legde de Italiaan uit. "Enkele jaren geleden probeerde Fabio alleen te winnen, nu werkt hij met het doel om progressie te boeken, zoveel mogelijk informatie te verzamelen en dingen te testen. We hebben al wat nieuwe dingen getest in Mugello en we gaan hetzelfde doen in Portimão. Het programma is behoorlijk groot en we moeten daar zoveel mogelijk van afwerken."