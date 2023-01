Aprilia’s MotoGP-project maakte een grote stap voorwaarts tijdens het MotoGP-seizoen 2022. Aleix Espargaro was met zijn Aprilia RS-GP lange tijd de grootste rivaal van titelverdediger Fabio Quartararo van Yamaha. Van alle merken in de MotoGP heeft Aprilia in 2021 en 2022 met afstand de meeste vooruitgang geboekt. Wat zat er achter de stap die het merk gemaakt heeft? Aprilia's Race Manager Paolo Bonora is ervan overtuigd dat de nieuwe structuur een grote rol gespeeld heeft in het succes.

Van 2015 tot en met 2021 werkte Aprilia samen met het Gresini-team. Pas in 2022 werd Aprilia een echt puur fabrieksteam. “Met de hulp van Piaggio konden we van een onafhankelijk team de stap maken om een fabrieksteam te worden, dat was dé sleutel”, zegt hij in gesprek met MotoGP.com. “We kwamen er ook achter dat we meer potentie hadden. De rijders voelden dat ook. We hebben zo’n 20 procent meer kunnen doen.”

Aprilia was aan het begin van 2022 de enige concessiefabrikant in de MotoGP, maar die voordelen zijn verdwenen door de prestaties afgelopen seizoen. “We zijn heel blij met de stap die we gemaakt hebben, maar het is niet zo dat we dit alleen in 2022 gedaan hebben. Het gaat meer om de afgelopen twee jaar. We hebben het rijgedrag en de acceleratie van de motor flink kunnen verbeteren. Die voordelen hadden directe invloed op de prestaties van onze rijders.”

“De balans van de motor was een stuk beter, een stuk minder onrustig bij het uitkomen van de bochten”, legt Bonora uit. Hij grijpt terug naar de race in Termas de Rio Hondo, waar Espargaro de eerste MotoGP-zege van Aprilia veiligstelde. “Je kon het bij Aleix in Argentinië heel goed zien. Dat was een circuit met weinig grip. Hij kon uit de bochten accelereren zonder dat de motor heel erg aan het pompen was.”

Switch naar een 90-graden motorblok

De fundering voor het succes in 2022 werd al eerder gelegd, in de winter van 2019 op 2020. Aprilia besloot de V4-krachtbron flink te herzien. Waar andere fabrikanten met een V4-concept allemaal gebruikmaakten van een hoek van 90 graden, deed Aprilia het tot dat moment met een cilinderhoek van 72 graden. De nadelen van dat concept waren te groot, bovendien gaf het 90 graden-concept meer vrijheid om het ontwerp van de motor aan te passen.

“Door de grotere cilinderhoek konden we de rijder lager laten zitten, ook de luchtbox kon daardoor omlaag gebracht worden”, aldus Bonora. “Dat zorgt ervoor dat de rijder meer in de motor zit. Dat verbetert de aerodynamica en ook de topsnelheid. Ook zijn de bewegingen van de motor natuurlijker geworden.” Tot slot kon Aprilia meer vermogen halen uit het nieuwe blok. “Nog niet genoeg”, zegt Bonora met een glimlach. “Onze rijders vragen nog altijd om meer vermogen.”

Elektronica en aerodynamica

Ondanks de roep om meer vermogen was de 2022-versie van de RS-GP significant sterker dan de voorganger, bovendien was de overbrenging van dat vermogen op het asfalt beter. Dat heeft dan weer te maken met de elektronica. “Zeker op het gebied van de acceleratie hebben we die stap gemaakt, we hebben geprobeerd om Aleix en Maverick Viñales nog meer gevoel te geven bij het versnellen uit de bochten. Wanneer de rijder met een hellingshoek van 60 graden rijdt, is het belangrijk om meer gevoel te hebben”, zegt Bonora.

Aprilia is bovendien een voorloper geworden op het gebied van aerodynamica. “Al die zaken vormen een harmonie rond het nieuwe aerodynamische pakket waar we de afgelopen twee jaar mee gereden hebben. We hebben veel meer downforce. Daardoor drukt de voorband beter op het asfalt en voorkomen we wheelies. Dat is voordelig voor de acceleratie.”

Aleix Espargaro won in Argentinië, maar werkte in Assen zijn beste race van het seizoen af. Hij reed na een aanrijding met Fabio Quartararo terug naar het podium. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Door het succes in 2022 heeft Aprilia geen concessies meer, het systeem waardoor mindere goden in de MotoGP meer kunnen doen aan de ontwikkeling dan de gevestigde merken. Het betekent dat Aprilia minder motorblokken per jaar mag slijten, maar ook dat het testwerk verder beperkt is. “We moeten onze werkwijze een beetje veranderen, zeker als we kijken naar het gebruik van de blokken.” De focus verschuift daardoor: “Betrouwbaarheid is belangrijker dan de prestaties”, aldus Bonora.

Dat Aprilia op enig moment de concessies zou verliezen, kwam niet als een verrassing. “Daar dachten we in 2021 al aan. We hoopten natuurlijk dat we onze voordelen zouden verliezen. Nu doen we onder dezelfde voorwaarden mee als onze concurrenten.” Het wordt in Noale dan ook niet gezien als een nadeel. “We moeten er gewoon op de juiste manier mee omgaan.” De verantwoordelijkheid van testrijder Lorenzo Savadori wordt groter. “Alles wat we naar het fabrieksteam sturen, moet goedgekeurd zijn door het testteam. We moeten werken zoals de anderen doen.”