Naar aanleiding van klachten van MotoGP-rijders en diverse serieuze incidenten is besloten om de uitloopstroken van het Autódromo Internacional do Algarve aan te pakken. De eerste verandering is het plaatsen van andere, kleinere steentjes in de grindbakken, wat op sommige punten gecombineerd is met kleinere uitloopstroken en grotere grindbakken. Het probleem met te grof grind kwam in 2022 voor het eerst aan het licht na een crash van Francesco Bagnaia, die enkele stenen meenam naar de pits. Ondanks gesprekken in de Safety Commission werd er niet ingegrepen, waarna de helm van Fabio di Giannantonio beschadigd raakte door het grind tijdens de wintertest van 2023. Hij liep een hersenschudding op en miste de laatste testdag in Portimão.

Een andere aanpassing is dat sommige bochten voorzien zijn van extra air fences. Deze luchtkussens werden op diverse plekken al gebruikt, maar in Portimão ontbraken ze op bepaalde plekken. Dat werd afgelopen jaar tijdens de tweede vrije training voor de Portugese GP pijnlijk duidelijk bij de crash van Pol Espargaró in bocht 10. De toenmalig GasGas Tech3-rijder ging hard onderuit en kwam stevig in aanraking met de vangrails, wat hem breuken in zijn rug en kaak bezorgde. Espargaró miste daardoor bijna de helft van het seizoen 2023. De MotoGP heeft niet aangekondigd waar de nieuwe air fences zijn neergezet, maar vermoedelijk is bocht 10 een van de plekken. Vorig jaar werd daar al een luchtkussen neergezet na de crash van Espargaró.

Verder zijn in de aanloop naar de GP van Portugal ook enkele kerbstones vervangen. Dat geldt onder meer bij het uitkomen van bochten 4, 5, 14 en 15 om te voorkomen dat rijders tegen een overschrijding van de track limits aanlopen. Ook hanteert de MotoGP vanaf dit weekend een nieuwe regel om de duurzaamheid te bevorderen. Alle scooters die door personeel gebruikt worden om zich te verplaatsen over het circuit moeten vanaf dit weekend elektrisch zijn. Dit geldt in 2024 voor alle Grands Prix in Europa. Het is niet de eerste duurzaamheidsingreep van de MotoGP dat dit jaar al brandstof gebruikt die voor 40 procent uit duurzame bronnen is gewonnen. In 2027 volgt de stap naar volledig duurzame brandstof.