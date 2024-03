Aanpassing Rins op Yamaha gaat moeizaam: "Moet iets anders doen"

Na slechts één jaar verruilde Álex Rins afgelopen winter LCR Honda voor het fabrieksteam van Yamaha. In Qatar bleek de M1 niet competitief en eindigde de 28-jarige Spanjaard buiten de punten op P16. Afgelopen weekend verging het hem in Portimão een stuk beter met de dertiende positie, al eindigde hij wel zes plaatsen achter teamgenoot Fabio Quartararo. In deze eerste twee raceweekenden keek Rins vooral naar Quartararo voor de afstelling van de Yamaha. Nadat hij in beide races tegen dezelfde problemen aanliep, concludeert hij dat het de komende races anders moet.

"Het was een zware race. De races in Qatar en Portimão gingen niet zoals ik verwachtte. We moeten iets meer zelfstandig werken", zegt Rins na afloop van de Portugese GP. "We hebben enkele kleine veranderingen doorgevoerd aan de motor, maar we focusten ons min of meer op de afstelling die Fabio gebruikt. Na deze race besefte ik dat ik iets anders moet doen op de motor, want ik had vergelijkbare problemen als in Qatar. Ik had veel moeite met de voorkant, na het loslaten van de remmen en bij het accelereren. Ik heb moeite om te sturen, ik krijg ook geen hellingshoek."

Test moet Rins goede richting op sturen

Er zouden meerdere oorzaken kunnen zijn voor de strubbelingen van Rins, die er op de vrijdag en zaterdag in Portimão juist wel goed bij stond. De rijder uit Barcelona vermoedde echter dat het niet per se aan zijn eigen rijstijl ligt, maar hij wijst vooral naar de afstelling. "Het is eerder de afstelling dan mijn positie op de motor. Midden in de race probeerde ik mijn rijstijl te veranderen om te zien of ik de voorkant iets meer kon laten blokkeren, maar het was niet genoeg", legt hij uit. "Het lijkt er dus op dat we meer gewicht aan de voorkant nodig hebben om de motor te laten sturen."

Maandag kreeg Rins de kans om verder te wennen aan de Yamaha M1 tijdens een privétest in Portimão. Zelf wist hij wel waar de focus op moest liggen. "Tijdens de test die we hier hebben, moeten we ons misschien meer richten op de afstelling dan de nieuwe onderdelen. Ik ben namelijk nog niet helemaal tevreden. Dat is niet de schuld van het team of van de motor. Het was pas onze tweede race, dus we moeten wennen aan de motor en daar meer over leren", zegt hij. Yamaha hulde zich in nevelen over de testplannen, maar Rins wil wel wat prijsgeven. "We hebben één aero-dingetje om te testen. Niets geks, slechts een klein onderdeel voor de fairing. Nieuwe vleugeltjes of iets dergelijk, gewoon iets voor de fairing."