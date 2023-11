Aanpak Binder in Thaise GP geïnspireerd door rugbyzege Zuid-Afrika

Na een vijfde plek in de kwalificatie en een tweede plaats in de sprintrace streed Brad Binder in de Thaise Grand Prix tot de laatste ronde om de zege met Jorge Martin en Francesco Bagnaia. De KTM-rijder ging in de slotfase even aan de leiding, om uiteindelijk op een tiende van winnaar Martin als tweede over de finish te komen. Wel werd hij vervolgens een plek teruggezet, omdat hij in de laatste ronde de track limits had overschreden. Het was Binders eerste podiumplek sinds de Oostenrijkse GP in augustus.

Zaterdag veroverde Zuid-Afrika voor de vierde keer de wereldtitel rugby en uit die prestatie haalde Zuid-Afrikaan Binder op zijn beurt weer motivatie. "Ik zag 's ochtends dat Zuid-Afrika wereldkampioen was geworden en daardoor kreeg ik een alles of niets-gevoel", verklaarde hij na de race. "Ik heb echt alles gegeven, daar moet ik eerlijk over zijn. Jorge deed het ongelofelijk en ik deed mijn best om achter hem te blijven en de achterband te sparen. Ik dacht dat het lukte, maar ik besefte dat die wat minder werd toen ik hem passeerde. Het was lastig. In de laatste ronde dacht ik dat ik er heel dichtbij zat en dat ik mezelf ertussen kon zetten, maar in de vierde bocht was het iets warmer dan eerder en daardoor gleed de voorkant iets weg. Daardoor raakte ik het groen. Het is nooit leuk om een positie te verliezen, maar ik sta nog altijd op het podium en ik heb alles gegeven. Ik mag dus niet klagen."

Binder eindigde in Buriram zeventien seconden voor de eerstvolgende KTM van teamgenoot Jack Miller, die op P16 buiten de punten eindigde. De RC16 had tractieproblemen op de hardere achterband die Michelin vanwege de hitte meenam naar Thailand en dus erkende de nummer vier in het WK dat zijn motor niet perfect was. Toch zag Binder ook enkele sterke punten. "Het ding waar ik heel blij mee ben, is dat ik heb achterhaald dat we enkele sterke punten hebben die ik kan uitbuiten, zelfs als de dingen in de race niet echt perfect zijn", vervolgde hij. "Als we erin slagen om onze zwakke punten iets sterker te maken, dan denk ik dat we goed kunnen zijn."