Aangepast tijdschema voor de MotoGP GP van Australië

De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië werd zaterdag in overleg met coureurs afgelast vanwege de extreem harde wind op Phillip Island. Hierdoor crashte Miguel Oliveira tijdens de vierde vrije training op hoge snelheid. De wedstrijdleiding besloot de sessie als gevolg van de crash stil te leggen en kwam na overleg met de rijders tot de conclusie dat het niet verstandig was om het programma verder nog af te werken op zaterdag. Een ruime meerderheid van de coureurs sloot zich hierbij aan.

De startvolgorde voor de Grand Prix van Australië zou aanvankelijk bepaald worden op basis van de tijden uit de eerste drie vrije trainingen. In dat geval zou Maverick Viñales van pole-position mogen starten, maar de organisatie wil toch proberen om deze sessie op zondagochtend nog af te werken. Het zorgt ervoor dat er flink geschoven is in het tijdschema voor zondag.

Aangepast tijdschema MotoGP GP van Australië

Klasse Sessie Nederlandse tijd Moto3 Warm-up 23.50u - 00.10u Moto2 Warm-up 00.20u - 00.40u MotoGP Warm-up 00.50u - 01.10u MotoGP Q1 01.20u - 01.35u MotoGP Q2 01.45u - 02.00u Moto3 Race (23 ronden) 02.00u (wintertijd) Moto2 Race (25 ronden) 03.20u (wintertijd) MotoGP Race (27 ronden) 05.00u (wintertijd)

* Tijden zijn weergeven in zomertijd, mits anders aangegeven