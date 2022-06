De roemruchte geschiedenis van de TT Assen kende vier verschillende Nederlandse winnaars. Allemaal wonnen ze één keer. De overwinning van Wil Hartog staat bij veel liefhebbers in het geheugen gegrift. Als privérijder was het namelijk geen sinecure om een Grand Prix te winnen. Met zijn Suzuki was Wil Hartog die bewuste 25 juni 1977 echter de beste van de wereld.

Hartog maakte zijn kenmerkende start en dat was nog niet vanzelfsprekend. De grasdroger uit Abbekerk was in de week voor de TT behoorlijk ziek geweest en had niet de kracht om een originele start uit te voeren. Op het laatste moment besloot hij het toch in drie stappen te doen en dat pakte goed uit. Hij liet Barry Sheen en Pat Hennen achter zich.

In 2017 keek collega Casper Ferwerda met de ‘Witte Reus’ terug op wat voor Hartog nog altijd “de mooiste dag uit mijn leven is”. De video is hierboven te zien.