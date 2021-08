De 10 belangrijkste races uit de carrière van Valentino Rossi

Grand Prix van Zuid-Afrika in 2004 (MotoGP)

Deze overwinning overtreft naar eigen zeggen alle andere overwinningen. Rossi is zich hiervan terdege bewust, deze race was het moment dat de ‘mythe’ rond Valentino Rossi geboren werd. Na drie wereldkampioenschappen bij Honda, het merk waarmee hij in zijn beginjaren domineerde, besloot hij dat het tijd was voor verandering. Tegen alle verwachtingen in sloot hij zijn debuut bij Yamaha direct af met een overwinning.

“Ik kwam van de Honda, dat was toen een superieure machine, nog veel meer dan vandaag de dag. Er kwam een moment dat ze zeiden dat je niet kon winnen als je niet op een Honda zat. Ik ging op dat moment naar Yamaha en dat merk zat op dat moment in een zeer lastige situatie. Als ik er vandaag aan terugdenk was ik echt gek, ik was een idioot. Het was niet heel erg slim”, verklaarde Rossi in La Gazzetta dello Sport.

Het was wellicht een gekke keuze, maar toch zo succesvol dat hij er weinig spijt van gehad heeft. In een tijd waarin dergelijke successen schaars zijn, kijkt Rossi nogal eens met nostalgische gevoelens terug op die periode: “Ik denk er nog vaak aan, de eerste overwinning met Yamaha was de beste. Het was een bijzonder moment en het kwam voor iedereen erg onverwacht. Het was een grote uitdaging, een moedige keuze en het hoogtepunt uit mijn carrière.”