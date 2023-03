Rapportcijfers MotoGP GP van Portugal 2023

Heel even mocht Jack Miller dromen van een podium in zijn eerste weekend met KTM. Dat zat er niet in, maar feit is dat Miller alle verwachtingen heeft overtroffen in het openingsweekend. Van de snelste tijd op vrijdagmiddag tot een prachtig gevecht in de sprintrace. In beide races kwam hij net tekort voor het podium, maar het is een bemoedigende start voor de voormalige Ducatist.

Motorsport.com rapportcijfer 7 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 7.50 (4 inzendingen)