Rapportcijfers MotoGP GP van Argentinië 2023

Marco Bezzecchi is een uitstekend MotoGP-coureur, dat bewees hij de afgelopen maanden meermaals. Het podium in de TT van Assen was geen toeval en ook het feit dat de rijder door velen aangewezen werd als favoriet in Termas was niet geen toeval. Het was een eenzame tocht richting winst in de Grand Prix op zondag, de enige opmerking op het weekend van de Italiaan is dat hij de Sprint op zaterdag misschien ook had moeten winnen. Hij was echter druk in gevecht met andere rijders, waaronder Francesco Bagnaia.

Motorsport.com rapportcijfer 9 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 8.33 (3 inzendingen)