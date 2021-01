MotoE weer in voorprogramma van de Dutch TT in Assen

Het Nederlandse publiek krijgt dus een herkansing om kennis te maken met de elektrische klasse, die sinds 2019 onderdeel uitmaakt van het Grand Prix-circus. De (voorlopige) kalender bestaat in 2021 uit zeven races over zes weekenden. De vierde ronde van de MotoE World Cup, zoals het kampioenschap officieel heet, wordt op 27 juni gehouden in Assen. Deze race vindt normaal gesproken plaats tussen de warm-up van de MotoGP en de Moto3-race, die doorgaans om 11.00u van start gaat.

Het MotoE-kampioenschap begint op zondag 2 mei op het Circuito de Jerez in Spanje, traditioneel de start van het Europese MotoGP-seizoen. De klasse gaat vervolgens ook mee naar Le Mans, Barcelona, Spielberg en Misano. Op dat laatste circuit wordt het seizoen in het weekend van 18 en 19 september afgesloten met een race op zaterdag en de afsluitende race op zondag. Het aantal races blijft dus gelijk ten opzichte van afgelopen jaar, ware het niet dat het kampioenschap toen op slechts drie verschillende circuits gehouden kon worden. Dat had vanzelfsprekend alles te maken met het coronavirus.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen begint in maart en april met maar liefst zes testdagen. De officiële pre-season test wordt ook weer afgewerkt in Jerez. Jordi Torres is de regerend kampioen in het elektrische kampioenschap.

Voorlopige kalender MotoE World Cup 2021