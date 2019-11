Ferrari wint eerste MotoE-titel, Granado zegeviert opnieuw

Granado pakte de overwinning nadat hij succesvol de jacht opende op Smith. De Britse coureur nam opnieuw de leiding na de start en liep in het eerste deel van de race uit, maar kon zijn voorsprong uiteindelijk niet verdedigen. In de laatste ronden had de Braziliaan de aansluiting te pakken bij Smith, het duurde maar even voordat hij een aanval deed op de eerste plaats.

Aanvankelijk wist Smith de aanval nog af te slaan, maar Granado plaatste nog een aanval en die was succesvol. Smith deed een ultieme poging in de laatste bocht, maar hij kon de binnenste lijn niet houden en verloor de strijd om de overwinning. Granado had zodoende zijn tweede zege te pakken.

De tweede plaats van Smith zorgde er ook voor dat hij geen kans meer maakte op de MotoE-titel. Hector Garzo eindigde op de derde plaats, hij werd eerder in het weekend nog gediskwalificeerd vanwege een probleem met de bandendruk van zijn machine.

Alex de Angelis eindigde op de vierde plaats voor Matteo Ferrari. De Italiaan reed in eerste instantie op de derde plaats, maar kreeg flink wat duels te verduren in de tweede helft van de race. Ferrari hield met een vijfde plaats genoeg punten voorsprong over om de eerste MotoE-kampioen te worden.

Mike di Meglio eindigde op de zesde plaats, Sete Gibernau werd zevende voor Matteo Casadei en Nico Terol. Jesko Raffin maakte de top-tien compleet.

Xavier Simeon en Josh Hook kwamen in de eerste ronde met elkaar in aanraking en kwamen daardoor ten val. Ook Nicolo Canepa ging onderuit na een incident in de eerste ronde.