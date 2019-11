MotoE Valencia: Granado pakt eerste overwinning voor Garzo

Granado mocht van pole-position beginnen aan de zeven ronden durende race, maar voormalig MotoGP-coureur Bradley Smith maakte een betere start. De Brit was ontketend in de eerste ronden van de race en had op een gegeven moment een voorsprong van ongeveer een halve seconde. Hij kon het echter niet volhouden en binnen drie ronden voor het einde van de race kwamen achtervolgers Granado en Hector Garzo weer aan het achterwiel van Smith.

De Braziliaan van Avintia sloeg vervolgens genadeloos toe door Smith direct in de eerste bocht te grazen te nemen. Garzo wilde zijn voorbeeld volgen, maar Smith slaagde erin direct terug te slaan. Smith en Garzo duelleerden in de laatste ronden van de race, uiteindelijk was de laatste iets sterker. Garzo pakte zo namens Tech 3 de tweede plaats, Smith bleef steken op de derde plaats.

Kampioenschapsleider Matteo Ferrari kon niet aanhaken in het duel voor het podium, hij vocht aan het begin van de race met Xavier Simeon. Hoewel hij de Belg nog wel achter zich kon laten, was het te laat om nog aanspraak te maken op het podium. Ferrari heeft met nog een race te gaan twaalf punten voorsprong op Garzo. Simeon eindigde op de vijfde plaats voor Alex de Angelis en Niccolo Canepa. Jesko Raffin werd achtste voor Josh Hook en Matteo Casadei.

De tweede MotoE-race van het weekend wordt zondagochtend om 10.05 uur verreden.