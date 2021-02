Iwema keert met Pons Racing terug in de Grand Prix-paddock

Iwema reed in 2007 en 2008 met een wildcard in de 125cc-klasse en kwam vanaf 2009 drie volledige seizoenen in actie. Toen de klasse omgedoopt werd tot de Moto3-klasse, reed Iwema nog twee volledige seizoenen. In 2014 en 2015 kwam de man uit Hooghalen nog enkele races in actie, maar richtte zich daarna op een totaal andere tak van sport. De afgelopen seizoenen legde Iwema zich toe op ijsspeedway en in die discipline deed hij enkele seizoenen mee in het wereldkampioenschap. In december werd hij nog negende tijdens het EK in Polen. Ondanks dat zijn actieve racecarrière op het circuit voorbij leek te zijn, was Iwema nog wel een aantal jaren actief als vertrouweling van Scott Redding.

In 2021 keert Iwema terug in de Grand Prix-paddock, maar dan in de elektrische klasse. Hij reed daar in dienst van Pons Racing, het team waar Jordi Torres afgelopen jaar kampioen mee werd. “Ik ben blij dat ik weer in de MotoGP terug kan keren met Pons Racing in de MotoE-klasse”, aldus Iwema. “Toen ik stopte in de Moto3-categorie ben ik aan een nieuw avontuur begonnen, het is geweldig om weer op het asfalt te racen en me bij de MotoE te voegen. Het is een interessante competitie met een mooie toekomst. Ik kijk uit naar de start van het seizoen met dit professionele team.”

Het is voor Pons Racing voor het eerst dat er een tweede motor ingezet wordt in het elektrische kampioenschap, dat in 2021 aan een derde seizoen begint. “We hebben gekozen voor Jasper Iwema omdat hij al ervaring heeft in het wereldkampioenschap”, zei teambaas Sito Pons. “We geloven dat hij de benodigde skills heeft voor de MotoE, we hebben vertrouwen in zijn kwaliteiten.”

Iwema was de laatste coureur die nog aangekondigd moest worden in de MotoE. De voorbereiding op het komende seizoen begint volgende week in Jerez, waar een driedaagse test op het programma staat. De tweede test in Jerez volgt in april, de openingswedstrijd wordt op 2 mei gehouden op datzelfde circuit. De klasse werkt weer alle races af in het voorprogramma van de MotoGP.