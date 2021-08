BMW M GmbH is de ‘Official Car’ in de MotoGP en de nieuwe i4 M50 vervangt de BMW i8 die voorheen als safety car fungeerde voor het MotoE-kampioenschap. Safety cars in de racerij behoren krachtig en snel te zijn. Daarom zijn, tot op heden, de meeste safety cars aangedreven door benzinemotoren. Het eerste volledig elektrische performance-model van BMW vormt de perfecte basis voor het gebruik als safety car. Met een elektromotor op zowel de voor- als achteras, goed voor een totale output van 400 kW/544 pk, en M-specifieke chassistechnologie, biedt hij een hoog niveau van prestatiegerichte rijdynamiek. Ook aan de emoties is gedacht met het rijgeluid, speciaal ontwikkeld voor elektrische BMW M-modellen.

BMW i4 M50 Safety Car Photo by: BMW BMW i4 M50 Safety Car Photo by: BMW

“Met de BMW i4 M50 beginnen we aan een nieuw tijdperk. We presenteren onze eerste M met een volledig elektrische aandrijflijn”, zei Markus Flasch, CEO van BMW M GmbH, bij de presentatie. “Met de eerste M BEV zetten we de toon voor een toekomst waarin de combinatie van extreem sportieve performance-modellen en elektrificatie een hoofdrol speelt. We laten zien dat alles waar mensen M om waarderen - de typische emotievolle M rij-ervaring met sportiviteit, vermogen en dynamiek - ook mogelijk is in een volledig elektrisch voertuig. De productieversie van de vierdeurs Gran Coupé komt in de herfst op de markt maar onze fans kunnen de wereldpremière deze zomer al op het circuit bewonderen. Er is geen beter passende safety car voor MotoE dan de BMW i4 M50: pure performance, volledig elektrisch.”

De FIM Enel MotoE World Cup maakt sinds 2019 deel uit van het MotoGP-wereldkampioenschap. De volledig elektrische raceklasse, die gebruik maakt van Energica-motorfietsen, biedt spannende races en heftige duels op de meest iconische circuits in de motorracerij.

Voor meer informatie over BMW M GmbH en de samenwerking met de MotoGP, kijk op: www.bmw-m.com.

