Booth-Amos reed in 2019 voor CIP Greenpower in de Moto3-klasse. De coureur kende een lastig debuutseizoen. Hij scoorde tien WK-punten en moest aan het eind van het seizoen het veld ruimen. Vrijdag verscheen op social media een video van de Thaise Grand Prix in 2019. Booth-Amos kwam na een run terug bij zijn team, maakte een opmerking, en werd vervolgens aangevallen door een prominent lid van het team. Het gaat naar verluidt om de crew-chief. In de pitbox worden enkele tikken uitgedeeld aan de rijder, het opstootje duurt enkele seconden.

Booth-Amos reageerde zelf op social media. “De video die verschenen is komt van de Thaise Grand Prix in 2019. Er waren dat jaar bij het team veel problemen waar nooit over gesproken is. Ik heb me stilgehouden omdat ik een zitje wilde vinden voor 2020, het was mijn droom om in de paddock te blijven. Dit gebeurde na de race waar mijn motor kapotging door de fout van een monteur. Ik werd gevraagd niets te zeggen en te zwijgen. Ik heb hier nooit over gesproken, noch met Dorna, noch met mijn management. Dit is slechts een van de zaken die vorig jaar gebeurde. Mensen weten niet wat er achter de tv-schermen gaande is.”

Motorsport.com heeft de betrokken partijen gevraagd om een reactie. De MotoGP-organisatie heeft nog niet gereageerd op de kwestie, maar bronnen suggereren dat een onderzoek wel aanstaande is.

Booth-Amos keerde na 2019 niet meer terug in de Grand Prix-paddock. Hij stapte over naar het WK Supersport 300 waar hij drie races won. Inmiddels is hij actief in het WK Supersport.

