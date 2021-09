Foggia pakt Moto3-zege in Aragon en ziet titelkandidaten vallen

Zoals gebruikelijk mochten de jonge honden in de Moto3 het spits afbijten bij de Grand Prix van Aragon met een race over 19 ronden. Ze maakten er meteen een spannende strijd van, waarbij een grote groep rijders tot diep in de slotfase kans maakte op de overwinning. Het tempo vooraan lag lange tijd niet bijzonder hoog en zodoende ontstond er daardoor ook geen kopgroep. Titelkandidaten Pedro Acosta en Sergio Garcia zaten voorin, terwijl aanvankelijk ook Romano Fenati zich in de strijd mengde. De nummer drie van het kampioenschap viel echter heel ver terug na een valpartij van Gabirel Rodrigo. Fenati kon geen kant op en moest door het grind om een valpartij te voorkomen.

Voor Acosta en Garcia ontstond zo een goede mogelijkheid om de marge in de titelstrijd verder te vergroten, maar daar profiteerden zij niet van. Met nog vier ronden te gaan ging het al mis voor Acosta: de leider in de titelstrijd wilde Xavi Artigas passeren voor de vierde positie, maar ging onderuit en nam zijn concurrent mee in de val. Daarmee noteerde de KTM Ajo-rijder zijn eerste nulscore van het seizoen, terwijl Garcia een gouden kans kreeg om zijn achterstand te verkleinen. De Spanjaard verzuimde het echter om die kans te benutten. Met slechts een halve ronde te gaan ging Garcia in derde positie onderuit. Hij bereikte de finish, maar met P18 scoorde hij geen punten.

Aan het front konden Deniz Öncü en Dennis Foggia daardoor samen strijden om de overwinning. Öncü begon als leider aan het lange rechte stuk naar de laatste bocht, maar bij het aanremmen kwam Foggia onderdoor. De rijder van Leopard Racing pakte zodoende zijn derde zege van het huidige Moto3-seizoen, voor Öncü en diens Tech3-teamgenoot Ayumu Sasaki. Izan Guevara viel met de vierde plek net buiten het podium, voor Niccolo Antonelli en Andrea Migno. Polesitter Darryn Binder kon zich in de slotfase niet mengen in de strijd om de zege en werd zevende, voor Stefano Nepa en Tatsuki Suzuki. De top-tien werd voltooid door Jaume Masia.

In de titelstrijd behoudt Acosta dus de leiding. Hij staat nog altijd op 201 punten, dat zijn er 46 meer dan Garcia. Foggia is door zijn zege de nieuwe nummer drie in de titelstrijd, zijn achterstand op Acosta bedraagt nu 58 punten.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Aragon