Masia opent 2021 met winst in GP van Qatar

Masia zat de volledige race over achttien ronden in de kopgroep en kwam in de voorlaatste ronde aan de leiding. De man uit Valencia bleef overeind in de slotfase toen hij zijn teamgenoot Pedro Acosta moest afschudden. Geen van de achtervolgers zat dicht genoeg in de buurt van Masia om een aanval te plaatsen. In de laatste rechte lijn hield Masia vervolgens stand met een minimale marge van 42 duizendsten van een seconde. Acosta eindigde bij zijn debuut in de Moto3-klasse op de tweede plaats. Zodoende sloeg talentenspotter Aki Ajo een belangrijke slag in de openingswedstrijd, zijn beide coureurs stonden bovenaan de uitslag.

De derde plaats was voor Darryn Binder. De Zuid-Afrikaan mocht van pole-position vertrekken en reed lange tijd aan kop. In de laatste ronde moest Binder het afleggen na een foutje in de derde sector. Hij zette de aanval op Artigas nog wel in, maar de wedstrijd was een fractie te kort voor Binder om nog aanspraak te maken op de overwinning.

Sergio Garcia eindigde op de vierde plaats met Gabriel Rodrigo op de vijfde stek. Niccolo Antonelli ging nog even aan de leiding in de slotfase, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats. Izan Guevara, een andere debutant, kwam als zevende aan de finish. Kaito Toba eindigde op de achtste plaats, maar moest die positief afstaan nadat hij in de laatste ronde even buiten de baan kwam. Tatsuki Suzuki werd daardoor negende. Jason Dupasquier uit Zwitserland eindigde op de tiende plaats.

Al in een vroeg stadium werden enkele favorieten voor de race uitgeschakeld. In de eerste ronde kwamen Dennis Foggia en Deniz Öncu in twee aparte incidenten ten val. Debutant Xavier Artigas overschatte zichzelf een beetje in de derde ronde. Door een ambitieuze actie kegelde hij maar liefst drie coureurs omver. John McPhee was het voornaamste slachtoffer, hij viel uit. Ook Andrea Migno en Jeremy Alcoba waren betrokken bij het incident. De wedstrijdleiding heeft een onderzoek naar het incident gestart en zal vermoedelijk een straf uitdelen aan Artigas. Die moet hij dan inluiden tijdens de Grand Prix van Doha, die volgende week op hetzelfde circuit plaatsvindt.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Qatar