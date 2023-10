Tweede startrij voor Veijer in Indonesië, Moto3-pole voor Moreira

Na drie vrije trainingen was het zaterdag om 12.50 uur lokale tijd (6.50 uur in Nederland) tijd voor de kwalificatie van de Moto3. De meeste grote namen wisten zich met een goede tijd in de derde training rechtstreeks te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie, maar voor Collin Veijer gold dat niet. De enige Nederlander in het deelnemersveld noteerde de zeventiende tijd op de gecombineerde ranglijst en moest zodoende via Q1 proberen om een plekje in Q2 te veroveren.

Onder aanvoering van Xavier Artigas begonnen de vijftien coureurs aan het eerste segment van de kwalificatie. De Spanjaard van CF Moto Prüstel GP reed ook de eerste richttijd, om meteen daarna Adrian Fernandez voorbij zien te komen. De invaller voor de ontslagen Tatsuki Suzuki zag Veijer echter onderdoor duiken met 1.40.393, al moest de Nederlander na de eerste ronde wel Taiyo Furusato voor zich dulden. De Japanner klokte 1.40.101, om een ronde later zelfs te versnellen naar 1.39.772. Veijer was op dat moment al nipt onder de 1 minuut en 40 seconden gedoken om zo de tweede positie over te nemen van Mario Aji. Halverwege de sessie nam de Intact GP-rijder de koppositie echter over door 1.39.746 te rijden.

Diverse coureurs waren op dat moment even naar de pits gekomen om een nieuwe band te halen en dat leverde ze in de meeste gevallen een verbetering van hun rondetijd op. Zo kwam Fernandez keurig naar de derde positie en sloot Joshua Whatley aan op de vierde positie, waarmee ze bij aanvang van de laatste snelle ronden op een voorlopige plek in Q2 stonden. In die laatste vliegende ronde zette Furusato de klok nog stil op 1.39.606 om zo met de snelste tijd door te gaan naar Q2, waar hij gezelschap kreeg van Veijer, Fernandez en Whatley. Voor Ryusei Yamanaka, Riccardo Rossi, Aji, Kaito Toba, Nicola Carraro en Lorenzo Fellon kwam de kwalificatie na Q1 ten einde, wat eveneens gold voor Ana Carrasco, Artigas, Filippo Farioli, Syarifuddin Azman en Noah Dettwiler.

Goede eindspurt Veijer, Moreira pakt eerste pole van 2023

Na een onderbreking van zo'n tien minuten begonnen de achttien overgebleven coureurs aan Q2, waarin de pole-position op het spel stond. Daar waar Veijer, Furusato en Whatley wat langer wachtten in de pits, verschenen de vijftien overige rijders vrijwel meteen aan de sessie. Joel Kelso opende door als eerste een tijd te rijden, maar het was Diogo Moreira die met 1.39.212 meteen een serieuze tijd op de klokken zette. Met zijn tweede ronde dook de Braziliaan daar nog eens een ruime tiende onderdoor, waarna David Alonso aansloot op de tweede positie en Veijer de derde positie in handen nam met zijn eerste ronde van de sessie. De Nederlander werd vervolgens wel naar P4 verwezen door Daniel Holgado, terwijl het gros van de rijders naar de pits kwam om de eerste run af te sluiten.

Veijer reed net als in Q1 door zonder de pits te bezoeken en dat leek hem aanvankelijk parten te spelen. De Nederlander viel terug naar de elfde positie, totdat hij met zijn voorlaatste ronde met 1.39.363 terugkeerde op de vierde positie. Zelf kon hij daarna geen nieuwe poging meer doen door een crash van Scott Ogden, waarna het afwachten was of er nog rijders onderdoor zouden gaan. Dat gebeurde niet, waardoor Veijer zondag vanaf de vierde positie mag beginnen. Hij moet alleen polesitter Moreira, nummer twee Jaume Masia en nummer drie Alonso voor zich moet dulden. Hij deelt de tweede rij met Deniz Öncü en Furusato, die respectievelijk vijf en zes duizendsten van een seconde op hem toegaven. Holgado, Matteo Bertelle, Stefano Nepa en David Muñoz voltooiden de top-tien in de Moto3-kwalificatie.

De Moto3-coureurs trappen zondag de race-actie af in Indonesië. Het startsein voor de race van de lichtste klasse wordt om 6.00 uur Nederlandse tijd gegeven.

Uitslag kwalificatie Moto3 Indonesië