Tweede puntenfinish voor Veijer met P13 op COTA: "Ik wil meer"

Het derde Moto3-raceweekend van Collin Veijer begon niet zoals hij had gehoopt. De enige Nederlandse deelnemer in de lichtste klasse van het wereldkampioenschap ging tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Amerika's onderuit, waardoor hij het moest doen met de 21e startpositie voor de veertien ronden tellende race op het Circuit of the Americas.

In de race wist Veijer zich netjes naar voren te knokken. In de openingsfase maakte de 18-jarige Husqvarna Intact GP-rijder meteen enkele posities goed, waarna hij in het gevecht om de dertiende positie belandde. Na een valpartij van teamgenoot Ayumu Sasaki, die voor de tweede opeenvolgende race crashte terwijl hij in de voorhoede meestreed. Daardoor schoof het groepje van Veijer, dat uit Mario Aji, Scott Ogden en Riccardo Rossi bestond, weer een plekje op. Aan de finish moest de coureur uit Staphorst zijn meerdere erkennen in Aji, maar met de dertiende positie scoorde hij desondanks drie WK-punten.

Het resultaat zorgt in grote lijnen voor tevredenheid bij Veijer, die voor de tweede keer in drie races in de punten eindigde. "Het was een goede race. Ik had vanaf de start veel vertrouwen. Helaas hield een rijder voor me me een beetje op waardoor ik de aansluiting met de tweede groep verloor", blikt hij na afloop van de race in Texas terug. "De wind tijdens de wedstrijd was vrij sterk waardoor het moeilijk was om een goed ritme te vinden, maar over het algemeen ben ik blij met de punten. We moeten bepaalde aspecten zeker nog zien te verbeteren, maar ik ben nog steeds blij met hoe de race verliep. Ik wil meer, dus laten we naar Jerez gaan en blijven werken."

De race op het Circuit of the Americas werd gewonnen door Ivan Ortolá, die met zijn eerste 25 punten van het seizoen meteen naar P6 in het kampioenschap komt. Jaume Masia staat na zijn tweede plek op P4 in het WK, vlak achter Xavier Artigas, de nummer drie in zowel de race als de titelstrijd. Bovenaan staan Daniel Holgado en Diogo Moreira, die allebei 49 punten scoorden in de eerste drie races. Veijer vindt zichzelf terug op de negentiende stek met zeven punten, slechts drie plekken en drie punten achter teamgenoot Sasaki.