Tweede podium op rij voor Veijer in Moto3 Le Mans, Alonso zegeviert

De zondag van het MotoGP-weekend op het Bugatti Circuit in Le Mans werd zoals gebruikelijk afgetrapt met de race van de lichtste klasse: de Moto3. Met een stuk minder ruimte voor de zon, maar met een aangename temperatuur van 21 graden Celsius meldden de rijders zich op de startgrid om kort na 11.00 uur aan de race te beginnen. David Alonso verzekerde zich zaterdag van zijn derde pole-position op rij, hij werd op de eerste rij vergezeld door WK-leider Daniel Holgado en José Antonio Rueda. Collin Veijer nam midden op de tweede startrij plaats op de vijfde plek voor de Franse Grand Prix, die 20 ronden telde. De Nederlander koos als enige rijder op de eerste vijf rijen voor de zachte voorband, de rest pakte de hardere optie.

Ondanks de zachtere voorband kwam Veijer niet geweldig van zijn plek bij de start, waardoor hij even terugviel naar de zevende positie. In de eerste bochtencombinatie schoof de Intact GP-rijder alweer op naar de zesde stek, waar hij aansloot achter leider Holgado, Alonso, Rueda, David Muñoz en Adrian Fernández. Muñoz was de man van de openingsronde, want hij wist voor het einde van de eerste ronde langs Rueda en Alonso te gaan om op de tweede positie te belanden. Rueda stond juist in de achteruit, want voor het einde van de tweede ronde had hij ook posities verloren aan Fernández en Veijer.

In de derde ronde zou Veijer zelfs opschuiven naar de derde positie, doordat hij voorbij ging aan Alonso en Fernández zijn eerste van twee long lap-straffen zag inlossen. Die positie achter Holgado en Muñoz zou de Nederlander enkele ronden vasthouden, totdat hij in de zevende ronde langs de Boé Motorsport-rijder ging om de tweede stek over te nemen. Opvallend genoeg was er op dat moment nog geen kopgroep ontstaan, want de eerste 21 rijders reden nog altijd binnen drieënhalve seconde van de leider. Die kleine verschillen stelden Riccardo Rossi in staat om in de zevende ronde van de zevende naar de vierde positie op te schuiven.

Strijd om leiding blijft hele race duren

De CIP Green Power-rijder crashte in de achtste ronde echter uit de race, nadat hij met Muñoz om de derde positie streed. De Spanjaard bleek daarbij echter een tik te hebben uitgedeeld, die uiteindelijk werd bestraft met een dubbele long lap-straf. Op het moment dat Muñoz in de elfde ronde zijn eerste strafronde inloste, had Holgado nog altijd de leiding, al had hij Veijer in de ronden daarvoor kortstondig de koppositie in handen gehad. De Nederlander bleef echter goed meedoen in de strijd om de leiding, die hij in de dertiende ronde weer even overnam. En terwijl Muñoz in de vijftiende ronde uit de race crashte, sloeg Holgado weer terug door de leiding te heroveren.

In de laatste vijf ronden zou er hevig gevochten blijven worden om de eerste plaats, waarbij ook Alonso zich nadrukkelijk met die strijd ging bemoeien. De CFMoto Aspar-rijder begon als koploper aan de slotronde in Le Mans en zou vervolgens de aanvallen van Holgado afslaan om de zege veilig te stellen. Holgado volgde op een tiende als tweede, op wederom een tiende gevolgd door Veijer, die daarmee zijn tweede opeenvolgende podiumplaats veiligstelde. Tevens verstevigde hij met de derde plek zijn derde plaats in het kampioenschap.

Achter Veijer wist rookie Joel Esteban knap naar de vierde plaats te rijden door in de slotfase af te rekenen met Iván Ortolá. Fernández eindigde ondanks zijn twee long lap-straffen als zesde, voor Ryusei Yamanaka en Rueda. De top-tien werd gecompleteerd door Veijers teamgenoot Tatsuki Suzuki en Ángel Piqueras. Luca Lunetta, Jacob Roulstone, Joel Kelso, Taiyo Furusato en David Almansa stelden de resterende punten veilig in Le Mans.

Het Moto3-seizoen krijgt over twee weken een vervolg met de Grand Prix van Catalonië op Circuit de Barcelona-Catalunya.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Frankrijk