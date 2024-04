Tweede Moto3-zege Veijer: "Kon makkelijker rijden dan in Maleisië"

Voor Collin Veijer verliep de Moto3-race in Jérez nagenoeg perfect. De 19-jarige Nederlandse greep in de tweede ronde de koppositie en daarna stond hij de leiding geen moment meer af om zo zijn tweede zege in het wereldkampioenschap te boeken. De inhaalactie voor de kop werd op David Muñoz ingezet, die redelijk stevig aan de kant werd gezet. "Die actie was wel een beetje agressief. Ik moest er wel langs om de pace omhoog te krijgen. Daarna kon ik gewoon de rondes goed rijden. Het gevoel was goed. Ik denk niet dat we mogen klagen over deze race", aldus de Staphorster in gesprek met Ziggo Sport.

Bij de start verloor Veijer in eerste instantie nog enkele posities. Dat is dan ook het enige minpuntje dat de jonge coureur aan kon stippen. "De start was minder. De motor begon twee keer een wheelie te trekken. We gaan bij de test kijken wat we kunnen veranderen, want dit moet gewoon beter. Het moment en de reactietijd zijn gewoon prima. Het probleem is start zelf en het laten opkomen van de koppeling is nu lastig voor mij. Ik hang mijn hele gewicht voorop, maar toch komt hij naar boven." In de tweede bocht moest Joel Kelso er alweer aan geloven, daarna zette Veijer zowel Joel Esteban als Ryusei Yamanaka snel aan de kant. "Toen zag ik al dat ze op een klein gaatje zaten en dat Alonso aardig op de limiet zat. De laatste bocht was nog vochtig in de eerste ronde, want het was nog niet warm op de grid. Hij remde hem plat", analyseerde hij de crash van polesitter David Alonso in de eerste bocht.

Dominanter dan zege in Maleisië

In de tweede ronde zette Veijer Muñoz in bocht elf aan de kant om de leiding over te nemen en die niet meer af te staan. In de slotfase leek de Boé Motorsports-rijder nog voor een aanval te willen gaan, maar daar kwam het niet van. Veijer benadrukte overigens dat hij daar geen speciale dingen voor hoefde te doen. "Het was gewoon mijn eigen lijn rijden. In bochten zeven en acht had ik wat lastiger, daar zat hij er dicht op. Ik kon overal later remmen en dat lukte ook. Ik kon hem lang en breed houden. Het lukte hem niet meer op het rechte stuk. Hij kwam nog dichterbij, maar het gevoel was goed. We mogen niet klagen over deze race. We gaan kijken wat we in Le Mans kunnen doen."

Veijer mag zich na deze Spaanse GP tweevoudig Grand Prix-winnaar noemen. Vorig jaar, in zijn debuutseizoen in de Moto3, zegevierde hij knap tijdens de GP van Maleisië. Destijds moest de Intact GP-rijders hard knokken om de zege over de streep te trekken, harder dan in Jerez het geval leek. "Deze was voor mijn gevoel dominanter. Ik kon hem makkelijker rijden en de pace goed houden. De rondes zaten bij mij allemaal binnen vijf tienden. Het gevoel is gewoon goed en we gaan kijken wat we in Le Mans kunnen doen", blikt hij ook alvast vooruit. "Het vertrouwen heeft een kleine boost gekregen. Misschien kunnen we in Le Mans wat extra's geven."