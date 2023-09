Tiende startplek voor Veijer na gridstraf in Japan, Masia pakt pole

Zaterdagochtend werkte de Moto3 al de derde vrije training voor de Grand Prix van Japan af. Na afloop van deze sessie werden de eerste veertien tickets voor Q2 uitgedeeld. Collin Veijer slaagde er met de hakken over de sloot in om zich bij de snelste veertien rijders op de gecombineerde ranglijst te rijden. Zijn 1.51.250 was goed voor de veertiende positie, al bedroeg zijn marge naar nummer vijftien Joel Kelso slechts 0.002 seconde. Wel kregen Veijer en Kelso, evenals Diogo Moreira, een gridstraf van drie plaatsen opgelegd vanwege een incorrecte handpositie tijdens het rijden.

De grote namen wisten zich zaterdagochtend vrijwel allemaal rechtstreeks te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie, waardoor de ietwat mindere goden zich in Q1 mochten proberen te plaatsen voor de strijd om pole-position. Taiyo Furusato kwam uitstekend uit de startblokken in Q1 door in de eerste fase meteen de koppositie te pakken. Het duurde even voordat de concurrentie was aangehaakt, waarna Kelso de eerste positie even in handen nam. Vlak voor het vallen van de vlag was het echter Riccardo Rossi, die met 1.57.161 de snelste tijd van Q1 reed en daarmee een plekje in Q2 veroverde. Kelso mocht als nummer twee mee, terwijl Furusato als nummer drie mee mocht. Zij kregen in Q2 gezelschap van Jose Antonio Rueda, die na het rijden van de vierde tijd wel nog even door het grind ging in de eerste bocht.

Veijer keurig in top-tien, Masia met afstand sterkste

Het viertal voegde zich daarna bij de veertien coureurs die zich eerder op de dag al plaatsten voor Q2. Onder meer Veijer, teamgenoot Ayumu Sasaki en Deniz Öncü kozen ervoor om de eerst twee minuten in de pits te blijven staan, terwijl tien andere rijders juist wel meteen op de baan verschenen. Zodoende was Ryusei Yamanaka de eerste die een tijd op de klokken zette, waarna Matteo Bertelle met 1.57.366 de eerst serieuze richttijd zette. Eenmaal onderweg scherpte Sasaki de snelste tijd aan, maar in zijn slipstream noteerde David Muñoz met 1.56.892 een nieuwe toptijd. Veijer sloot op dat moment aan op de vierde positie.

Coureurs als Jaume Masia en Öncü hadden op dat moment nog altijd geen rondetijd genoteerd. Eenmaal onderweg hoorden ze Rossi achter zich wegvallen in bocht 9, waarna ze de eerste twee posities overnamen. Masia klokte 1.56.744 als snelste tijd, terwijl Öncü op een ruime tiende aansloot op de tweede positie. Een ronde later scherpte de snelste man zijn snelste tijd nogmaals aan tot 1.56.331. Veijer was op dat moment wat weggezakt, maar klom met zijn volgende poging ook weer op naar de vierde stek. Diverse coureurs zouden zich in de laatste drie minuten van de kwalificatie echter nog verbeteren.

Desondanks kwam de pole-position van Masia niet meer in gevaar. De Leopard Honda-coureur start zondag dus vanaf de eerste plek, met naast hem Öncü en de verrassende Bertelle. Stefano Nepa klokte de vierde tijd, voor teamgenoot Ivan Ortola en Daniel Holgado. Veijer klokte uiteindelijk de zevende tijd en start door zijn gridstraf zondag vanaf de tiende positie, waardoor teamgenoot Sasaki opschuift naar P7 voor Muñoz en David Alonso. Ook nummer elf Moreira en nummer vijftien Kelso moeten dus nog een plekje achteruit op de startopstelling.

Uitslag kwalificatie Moto3 Grand Prix van Japan